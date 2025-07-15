Популярность в Европе, слухи о разводе и скандал из-за СВО: Леониду Агутину — 57

Леонид Агутин отмечает день рождения 16 июля.
Леонид Агутин — российский певец популярность к которому пришла в 90-х после выхода альбома «Босоногий мальчик». Также он автор нескольких книг, десятикратный лауреат музыкальной премии «Золотой граммофон» и заслуженный артист России. 16 июля Агутину исполняется 57 лет. О его карьере и личной жизни — в материале URA.RU.
Детство и юность Агутина.
Леонид Агутин родился 16 июля 1968 года в Москве в семье известного музыканта Николая Агутина и заслуженного учителя России Людмилы Школьниковой. Леонид с детства занимался музыкой, увлекался джазом.
Отец был для него авторитетом, которому он старался подражать, поэтому тяжело переживал его уход из семьи. Тогда он пообещал маме, что станет известным артистом и папа пожалеет, что бросил их. Позже мать вышла замуж за врача Николая Бабенко, жившего в соседнем подъезде. Мужчина переехал к жене, а пасынку отдал свою квартиру. «После развода мама вышла замуж за вдовца, который жил в соседнем подъезде. И мы с Николаем Федоровичем поменялись. Он переехал к маме, а я — в его квартиру», — рассказывал Леонид журналу «7 дней».
После школы он поступил в Московский институт культуры, но учеба прервалась, когда его призвали в армию. Вначале он попал в Ленинградский ансамбль песни и пляски, потом его отправили в карельский поселок Калевала, где стал служить в погранвойсках. Именно этому периоду жизни он позже посвятит песню «Граница», записанную с «Отпетыми мошенниками».
Карьера Леонида Агутина.
В 1988 году Леонид демобилизовался и вернулся в институт. В это же время он начал ездить с известными коллективами в гастрольные туры по СССР, выступая со своими песнями на разогреве. После участия в популярной программе «Шире круг» с песней «Падает снег» его заметили и отправили на музыкальный конкурс в Ялту, где он победил.
Леонид Агутин с детства мечтал стать знаменитым музыкантомФото: Владимир Жабриков © URA.RU.
Тогда он впервые вышел на сцену босиком, в яркой просторной рубашке, что стало его визитной карточкой. Через год Леонид одержал победу уже в Юрмале на международном конкурсе и начал работу над дебютным альбомом «Босоногий мальчик». Этот альбом принес ему невероятный успех.
Его песни «Голос высокой травы» и «Никому не сестра», «Парень чернокожий» и «Все только для тебя» звучали везде. Интерес к певцу не угас и после выхода двух следующих альбомов: «Декамерон» и «Летний дождь». В 90-х годах творчество Агутина отмечали «Золотым граммофоном» и дипломами «Песни года».
Далее он выпустил еще пять альбомов, отойдя от привычного формата. Его диск «Cosmopolitan Life» записан вместе с джазменом, гитаристом, обладателем премии «Грэмми» Элом ди Меола. Альбом издали в США и в Европе, где он занимал хорошие позиции в чартах. В это время в России гремел хит Агутина «Граница».
В 40 лет Агутин поделился со своими поклонниками первой книгой стихов «Записная книжка 69», написанных им за десять лет, а позже стал наставником в музыкальном проекте Первого канала «Голос». Музыкант признавался, что с удовольствием участвует в проекте, но ему тяжело делать выбор между участниками.
«После второго сезона не только я, но и, по-моему, все, с кем мы начинали, говорили: “Позовут — больше не пойду. Хватит с меня этих мучений”. Там надо кого-то брать, кого-то не брать, кого-то увольнять. Сердце постоянно рвется. Но каждый раз, когда приглашали, мы все равно шли. Сейчас я говорю: “Никогда больше”. Но мне пока еще просто не звонили», — говорил он «Известиям» в 2023 году.
На протяжении двадцати лет он издал еще четыре книги, последняя из которых, «Леонид Агутин. Безграничная музыка», вышла в 2019 году. К 50-летию Агутина написала книгу о нем его мама. К тому времени дискография певца также пополнилась еще двумя альбомами: «50» и «Cover Version».
Личная жизнь Агутина.
С дочерью Полиной Агутин всегда был в хороших отношенияхФото: Инстаграм / agutinleonid (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
Впервые Леонид Агутин женился в 20 лет на Светлане Белых. Это был студенческий брак, который продержался 5 лет. О причинах развода не известно. В 1994 года певец увлекся балериной Большого театра Марией Воробьевой, а в 1997 году у них родилась их дочь Полина.
Однако музыкант так и не женился на Марии. Леонид купил им квартиру, периодически приезжал, когда возвращался с гастролей и материально обеспечивал. Однако, когда дочери исполнилось два года, признался, что встретил другую женщину. Воробьева вместе с дочерью уехала в Италию, а сейчас они живут во Франции. Агутин продолжает общаться с дочерью.
Женщиной, из-за которой Агутин ушел Воробьевой, стала Анжелика Варум. Впервые они увиделись на конкурсе в Ялте. Леонид влюбился и придумал «коварный» план соблазнения. Он предложил отцу возлюбленной написать песню для их с Анжеликой дуэта. После долгих ухаживаний Леонид предложил Варум вместе жить. Поженились они только в 1999 году после рождения их дочери Лизы.
Спустя годы Агутин рассказывал, что отношения в браке складывались по-разному. «Каждые пять лет отношение к человеку разное. И это большая удача, если любовь остается, просто выходит на какой-то другой стиль, другой уровень. Другая любовь даже какая-то. Мы с женой ругаемся, а потом начали спать в разных спальнях. И никто никого не бесит. Конечно, какие-то дни специально поспать надо вместе», — поделился исполнитель.
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Позже Агутин рассказал, как однажды чуть не развелся с Варум. На конкурсе «Новая волна» в 2011 году в Юрмале подвыпивший Агутин поцеловал неизвестную ему девушку. Видео попало в Сеть и между супругами произошла ссора.
«На несколько минут крыша моя съехала, это был неприятный момент. Мы тогда, конечно, с супругой поругались. Ну даже не поругались, она очень расстроилась, и я. Дня три мы были в состоянии развода, но потом не смогли», — передает слова певца News.ru.
Леонид рассказал, что слухи о разводе с Анжеликой периодически возникают в течение последних 15 лет. По его мнению, люди просто не могут понять почему пара не расходится так долго.
Скандал из-за СВО.
Агутин продолжает активно гастролировать по РоссииФото: Антон_Белицкий © URA.RU.
После начала СВО Агутин опубликовал в соцсетях пост, в котором призвал политиков договориться и остановить происходящее. По данным, telegram-каналf Mash, после начала СВО Леонид и Анжелика покинули Россию и отправились в Израиль, откуда впоследствии организовали гастрольный тур по США. Позже артисты возвратились в Россию и стали выступать на отечественных концертных площадках. Однако общественность потребовала отмены их концертов.
Позже появилась информация о якобы участии Агутина и Варум в концерте, организованном в поддержку Украины. В Госдуме предложили исключить артистов из числа участников музыкального фестиваля, проходившего в Санкт-Петербурге, однако Агутин опроверг эту информацию.
Где сейчас Леонид Агутин.
Сейчас Агутин продолжает активно выступать на мероприятиях в России. Также он снялся сериале «Разочарованные», исполнив там камео-роль. В планах у артиста выпустить песню в дуэте с Анжеликой Варум. По словам певца, композиция побудет исполнена в новом для них стиле.
«С Анжеликой Варум давно не делали мы дуэтов. А в новом альбоме как раз будет то, что мы давно не делали. Будет наш дуэт новый. И главное — еще в таком стиле интересном, в котором дуэтов мы не делали никогда. И мы серьезный клип собираемся снимать в Питере с нашими друзьями, с артистами очень известными. Должно быть интересно», — заявил Агутин в интервью «Комсомольской правде».