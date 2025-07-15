Популярность в Европе, слухи о разводе и скандал из-за СВО: Леониду Агутину — 57

«После второго сезона не только я, но и, по-моему, все, с кем мы начинали, говорили: “Позовут — больше не пойду. Хватит с меня этих мучений”. Там надо кого-то брать, кого-то не брать, кого-то увольнять. Сердце постоянно рвется. Но каждый раз, когда приглашали, мы все равно шли. Сейчас я говорю: “Никогда больше”. Но мне пока еще просто не звонили», — говорил он «Известиям» в 2023 году.