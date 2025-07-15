Петербургский депутат закупил набор продуктов на тысячу рублей и разозлил граждан

Председатель комиссии по социальной политике и здравоохранению Заксобрания Санкт-Петербурга Александр Ржаненков в рамках социального эксперимента закупил набор продуктов «для здорового питания» чуть более чем на тысячу рублей, чем вызвал волну негодования.
Депутат приобрел кефир, два яблока, творог, макароны, гречку, черный хлеб, морковь и куриную голень, после чего выложил соответствующий видеоролик. Пользователи Сети упрекнули парламентария в оторванности от народа, обратив внимание на выбор как торговой точки, так и продуктов, которые вошли в набор. Сам Ржаненков объяснил, что ориентировался на пользу конкретных позиций, а не на их стоимость.
— Мысли у людей от крайности до крайности: от того, что я оторван от жизни и народа, до благодарности за то, что мы эту тему подняли. Мы продолжим эту работу, будем делать какой-то мониторинг, — передает слова народного избранника Telegram-канал «Подъем».
Депутат Псковской областной думы Олег Брячак ответил на критику со стороны местных жителей, которые жаловались на заваленные мусором дороги, и опубликовал фотографию улицы одного из городов Индии. В Красноярске местный депутат Артем Речицкий в ходе осмотра стройплощадки надел строительную каску прямо поверх вязаной шапки, чем вызвал недоумение наблюдателей. Сам чиновник ничего странного в этом не увидел.