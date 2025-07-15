Петербургский депутат закупил набор продуктов на тысячу рублей и разозлил граждан

Депутат приобрел кефир, два яблока, творог, макароны, гречку, черный хлеб, морковь и куриную голень, после чего выложил соответствующий видеоролик. Пользователи Сети упрекнули парламентария в оторванности от народа, обратив внимание на выбор как торговой точки, так и продуктов, которые вошли в набор. Сам Ржаненков объяснил, что ориентировался на пользу конкретных позиций, а не на их стоимость.