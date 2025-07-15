«Подождет»: Тарасова прокомментировала отказ Жилиной в гражданстве Азербайджана

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что не видит «ничего страшного» в том, что совет Международного союза конькобежцев (ISU) отказал поменять спортивное гражданство российской фигуристки Вероники Жилиной на азербайджанское.
Тарасова отметила, что не помнит случаев, в которых людям после получения паспорта страны сразу предоставляли новое спортивное гражданство.
— Поймите, когда она выступала за Россию, ей предоставлялся зал, тренер и так далее. За эти годы на такого ребенка, как она, были потрачены миллионы! Если она так хочет выступать за Азербайджан, ничего страшного, подождет годик, — подчеркнула тренер в беседе с телеканалом «Матч ТВ».
Ранее в СМИ появилась информация о том, что представители ISU не разрешили Веронике Жилиной войти в состав сборной Азербайджана.
8 июля лыжник Савелий Коростелев заявил, что согласится на смену российского гражданства в случае, если за это ему предложат один миллиард долларов. Спортсмен подчеркнул, что при этом в душе он «останется русским». Коростелев добавил, что на данный момент он не намерен менять гражданство.