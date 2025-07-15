«Подождет»: Тарасова прокомментировала отказ Жилиной в гражданстве Азербайджана

— Поймите, когда она выступала за Россию, ей предоставлялся зал, тренер и так далее. За эти годы на такого ребенка, как она, были потрачены миллионы! Если она так хочет выступать за Азербайджан, ничего страшного, подождет годик, — подчеркнула тренер в беседе с телеканалом «Матч ТВ».