Концертный директор Денис Рольгейзер рассказал, как проходит рабочее лето у артистов

Летний курортный чес всегда был неотъемлемой частью гастрольного графика популярных артистов. Однако геополитическая ситуация, как известно, поменяла систему отдыха жителей нашей страны, ну, а с ним поменялся и график работы артистов. Сохранилась ли традиция летнего чеса сегодня и как проходит рабочее лето у артистов, «МК» рассказал концертный директор Денис Рольгейзер.
— Как представитель индустрии могу констатировать тот факт, что понятие «летний курортный чес» для большинства наших артистов осталось в прошлом. Если вы откроете гастрольные графики артистов, то на лето они практически не заполнены, а вот с сентября-октября картина уже иная, туры расписаны. Если раньше артисты выезжали на месяц-два на Черноморское побережье и друг за другом каждый день давали во всех больших и малых городах концерты, сейчас этого нет, — говорит Денис Рольгейзер. — И здесь есть несколько причин. Первая — это очень сложная логистика в южном направлении, связанная с закрытием аэропортов в регионе. Добраться бывает практически невозможно. Либо надо лететь, ехать с большим количеством пересадок, что для артиста, у которого каждый день расписан, становится весьма сложной задачей. Вторая причина — уровень цен на проживание и иные курортные развлечения, который вырос в разы. Не все отдыхающие готовы к дополнительным тратам на билеты даже на любимого артиста. Они сходят на него в своем регионе, когда он туда приедет той же осенью, и эта трата не станет дополнительной нагрузкой на бюджет в отпуске. Безусловно, есть исключения, артисты категории «А» востребованы всегда и могут собирать залы на юге страны. Например, в графике Стаса Михайлова на июль есть южные города. В Сочи запланированы выступления Алексея Чумакова, Сергея Лазарева, Стаса Михайлова, SHAMAN, Полины Гагариной, Ирины Круг. А у Григория Лепса в августе целых два концерта в родном городе, а также в Ялте, Анапе и Геленджике. Кстати, недавнее открытие авиасообщения с аэропортом в Геленджике вполне может изменить гастрольную ситуацию к бархатному сезону. Я знаю, что у Дмитрия Колдуна появилось три концерта в сентябре в Краснодарском крае.
— А на зарубежных курортах наши звезды выступают?
— На самом деле похожая ситуация и с выступлениями в Турции. Раньше артисты колесили по курортным местам и клубам, и на них с удовольствием ходили. Сейчас же из-за высоких цен на зарубежные туры большинство отдыхающих сосредоточивают свой отдых на территории отеля. Тот же самый all inclusive, но только в виде шведского стола и напитков и развлечений. Дополнительные траты на походы в клуб на концерт многие себе не позволяют. Конечно, остались премиум-отели, которые сами привозят российских звезд в течение всего сезона, но и ценник в таких резортах соответствующий.
— Самому артисту во время летнего чеса на юге действительно можно хорошо заработать или есть какой-то другой интерес в таких поездках?
— Если это востребованный артист и он собирает зал на юге, то, конечно, он зарабатывает неплохо. Но летний гонорар ничем не отличается от обычного, и его никак нельзя сравнить, например, с новогодним, который намного выше. И если концертным директорам не удается выстроить артисту курортный тур на хотя бы 3−4 города, то сам артист предпочитает уже не работать, а поехать отдыхать летом с семьей, как все нормальные люди.
— Кстати, звезды обычно уходят в отпуска летом?
— Отпуск артиста напрямую связан с его гастрольным или съемочным графиком. Конечно, по возможности все стараются находить время отдохнуть с семьей и детьми летом. Но не стоит забывать, что помимо кассовых концертов в залах лето — это время фестивалей и больших сборных публичных концертных мероприятий, в которых задействованы наши артисты. В одной только Москве в июне и июле проходит более 30 событий огромного масштаба. От крупных парков до стадионов. И так каждые выходные. Поэтому работы у артистов летом предостаточно. Но даже в таком ритме они успевают хотя бы недельку отдохнуть.
— Выступают ли звезды в каких-нибудь санаториях? Неужели в таких местах тоже можно хорошо заработать?
— Да, есть и такая практика. Мы все привыкли к понятию «санаторий» как к чему-то советскому. Но поверьте, в том же Кисловодске сейчас есть совершенно роскошные комплексы, десять дней пребывания на двоих может стоить до 1,5 млн рублей. Соответственно, там отдыхает платежеспособная публика, которая может потратить дополнительную сумму, включенную в путевку за приезд артиста на вечернюю программу. Есть подобные отели и в курортных городах на берегу Черного моря. Наши звезды, например Анна Семенович, Ирина Дубцова, Митя Фомин, Слава, Олег Майами, Юлия Савичева и многие другие, согласно афишам, были или еще будут гостями таких отелей этим летом. Для артиста это отличный вариант не только заработать, но и заодно отдохнуть в хорошем отеле хотя бы пару дней. Я также знаю артистов, которые с удовольствием берут свои семьи и отправляются в такие места по бартеру. Артист дает один концерт в заведении и живет там две недели с семьей бесплатно или с хорошей скидкой, кто как договорится.