Концертный директор Денис Рольгейзер рассказал, как проходит рабочее лето у артистов

— Как представитель индустрии могу констатировать тот факт, что понятие «летний курортный чес» для большинства наших артистов осталось в прошлом. Если вы откроете гастрольные графики артистов, то на лето они практически не заполнены, а вот с сентября-октября картина уже иная, туры расписаны. Если раньше артисты выезжали на месяц-два на Черноморское побережье и друг за другом каждый день давали во всех больших и малых городах концерты, сейчас этого нет, — говорит Денис Рольгейзер. — И здесь есть несколько причин. Первая — это очень сложная логистика в южном направлении, связанная с закрытием аэропортов в регионе. Добраться бывает практически невозможно. Либо надо лететь, ехать с большим количеством пересадок, что для артиста, у которого каждый день расписан, становится весьма сложной задачей. Вторая причина — уровень цен на проживание и иные курортные развлечения, который вырос в разы. Не все отдыхающие готовы к дополнительным тратам на билеты даже на любимого артиста. Они сходят на него в своем регионе, когда он туда приедет той же осенью, и эта трата не станет дополнительной нагрузкой на бюджет в отпуске. Безусловно, есть исключения, артисты категории «А» востребованы всегда и могут собирать залы на юге страны. Например, в графике Стаса Михайлова на июль есть южные города. В Сочи запланированы выступления Алексея Чумакова, Сергея Лазарева, Стаса Михайлова, SHAMAN, Полины Гагариной, Ирины Круг. А у Григория Лепса в августе целых два концерта в родном городе, а также в Ялте, Анапе и Геленджике. Кстати, недавнее открытие авиасообщения с аэропортом в Геленджике вполне может изменить гастрольную ситуацию к бархатному сезону. Я знаю, что у Дмитрия Колдуна появилось три концерта в сентябре в Краснодарском крае.