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Концертный директор Денис Рольгейзер рассказал, как проходит рабочее лето у артистов

Летний курортный чес всегда был неотъемлемой частью гастрольного графика популярных артистов.

Летний курортный чес всегда был неотъемлемой частью гастрольного графика популярных артистов. Однако геополитическая ситуация, как известно, поменяла систему отдыха жителей нашей страны, ну, а с ним поменялся и график работы артистов. Сохранилась ли традиция летнего чеса сегодня и как проходит рабочее лето у артистов, «МК» рассказал концертный директор Денис Рольгейзер.

— Как представитель индустрии могу констатировать тот факт, что понятие «летний курортный чес» для большинства наших артистов осталось в прошлом. Если вы откроете гастрольные графики артистов, то на лето они практически не заполнены, а вот с сентября-октября картина уже иная, туры расписаны. Если раньше артисты выезжали на месяц-два на Черноморское побережье и друг за другом каждый день давали во всех больших и малых городах концерты, сейчас этого нет, — говорит Денис Рольгейзер. — И здесь есть несколько причин. Первая — это очень сложная логистика в южном направлении, связанная с закрытием аэропортов в регионе. Добраться бывает практически невозможно. Либо надо лететь, ехать с большим количеством пересадок, что для артиста, у которого каждый день расписан, становится весьма сложной задачей. Вторая причина — уровень цен на проживание и иные курортные развлечения, который вырос в разы. Не все отдыхающие готовы к дополнительным тратам на билеты даже на любимого артиста. Они сходят на него в своем регионе, когда он туда приедет той же осенью, и эта трата не станет дополнительной нагрузкой на бюджет в отпуске. Безусловно, есть исключения, артисты категории «А» востребованы всегда и могут собирать залы на юге страны. Например, в графике Стаса Михайлова на июль есть южные города. В Сочи запланированы выступления Алексея Чумакова, Сергея Лазарева, Стаса Михайлова, SHAMAN, Полины Гагариной, Ирины Круг. А у Григория Лепса в августе целых два концерта в родном городе, а также в Ялте, Анапе и Геленджике. Кстати, недавнее открытие авиасообщения с аэропортом в Геленджике вполне может изменить гастрольную ситуацию к бархатному сезону. Я знаю, что у Дмитрия Колдуна появилось три концерта в сентябре в Краснодарском крае.

— А на зарубежных курортах наши звезды выступают?

— На самом деле похожая ситуация и с выступлениями в Турции. Раньше артисты колесили по курортным местам и клубам, и на них с удовольствием ходили. Сейчас же из-за высоких цен на зарубежные туры большинство отдыхающих сосредоточивают свой отдых на территории отеля. Тот же самый all inclusive, но только в виде шведского стола и напитков и развлечений. Дополнительные траты на походы в клуб на концерт многие себе не позволяют. Конечно, остались премиум-отели, которые сами привозят российских звезд в течение всего сезона, но и ценник в таких резортах соответствующий.

— Самому артисту во время летнего чеса на юге действительно можно хорошо заработать или есть какой-то другой интерес в таких поездках?

— Если это востребованный артист и он собирает зал на юге, то, конечно, он зарабатывает неплохо. Но летний гонорар ничем не отличается от обычного, и его никак нельзя сравнить, например, с новогодним, который намного выше. И если концертным директорам не удается выстроить артисту курортный тур на хотя бы 3−4 города, то сам артист предпочитает уже не работать, а поехать отдыхать летом с семьей, как все нормальные люди.

— Кстати, звезды обычно уходят в отпуска летом?

— Отпуск артиста напрямую связан с его гастрольным или съемочным графиком. Конечно, по возможности все стараются находить время отдохнуть с семьей и детьми летом. Но не стоит забывать, что помимо кассовых концертов в залах лето — это время фестивалей и больших сборных публичных концертных мероприятий, в которых задействованы наши артисты. В одной только Москве в июне и июле проходит более 30 событий огромного масштаба. От крупных парков до стадионов. И так каждые выходные. Поэтому работы у артистов летом предостаточно. Но даже в таком ритме они успевают хотя бы недельку отдохнуть.

— Выступают ли звезды в каких-нибудь санаториях? Неужели в таких местах тоже можно хорошо заработать?

— Да, есть и такая практика. Мы все привыкли к понятию «санаторий» как к чему-то советскому. Но поверьте, в том же Кисловодске сейчас есть совершенно роскошные комплексы, десять дней пребывания на двоих может стоить до 1,5 млн рублей. Соответственно, там отдыхает платежеспособная публика, которая может потратить дополнительную сумму, включенную в путевку за приезд артиста на вечернюю программу. Есть подобные отели и в курортных городах на берегу Черного моря. Наши звезды, например Анна Семенович, Ирина Дубцова, Митя Фомин, Слава, Олег Майами, Юлия Савичева и многие другие, согласно афишам, были или еще будут гостями таких отелей этим летом. Для артиста это отличный вариант не только заработать, но и заодно отдохнуть в хорошем отеле хотя бы пару дней. Я также знаю артистов, которые с удовольствием берут свои семьи и отправляются в такие места по бартеру. Артист дает один концерт в заведении и живет там две недели с семьей бесплатно или с хорошей скидкой, кто как договорится.