С середины мая от аномальной жары в Испании скончались более тысячи человек

Согласно статистике, 95% погибших были старше 65 лет, преобладающее число — женщины. Также зафиксировано 10 случаев смерти от теплового удара: пять из них — среди пожилых людей, четверо — в возрасте от 52 до 62 лет, в одном случае информация о возрасте отсутствует.