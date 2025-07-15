С середины мая от аномальной жары в Испании скончались более тысячи человек

Число умерших в Испании в период с 16 мая по 13 июля 2025 года на фоне экстремальной жары достигло 1180 человек, следует из официального сообщения министерства здравоохранения страны.
Это превышает уровень смертности за аналогичный период 2024 года более чем на 1035%. Годом ранее в этот период было зафиксировано всего 114 смертей.
Данные предоставила система мониторинга ежедневной смертности MoMo, которая работает под эгидой Института Карлоса III.
Волны аномальной жары в Испании вынудили в общей сложности 76 раз объявлять красный уровень опасности — самый высокий уровень в системе метеопредупреждений.
Согласно статистике, 95% погибших были старше 65 лет, преобладающее число — женщины. Также зафиксировано 10 случаев смерти от теплового удара: пять из них — среди пожилых людей, четверо — в возрасте от 52 до 62 лет, в одном случае информация о возрасте отсутствует.
Ранее исследователи заявили, что аномальная жара на клеточном уровне ускоряет старение.