Падение метеорита превратило Большой Каньон в озеро в конце ледниковой эры

Как отмечает профессор Карлстрем, часть из образцов подтопленной древесины была найдена в пещерах, которые сейчас находятся на высоте в 940 м от дна Большого каньона, что ставит под сомнение гипотезу, что они туда могли быть занесены бобрами или другими животными, а также заброшены в результате наводнений или какими-то другими временными потоками воды. По этой причине ученые считают, что эти пещеры были затоплены в конце ледниковой эры и находились на берегу или под водой древнего озера, покрывавшего значительную часть Большого каньона в ледниковую эру.