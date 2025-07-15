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Очевидцы сообщили о ливне с градом в Белой Калитве

В Ростовской области вечером во вторник прошел град.

Источник: Комсомольская правда

Вечером во вторник, 15 июля, в Ростовской области прошел ливень. Об этом сообщили читатели «КП — Ростов-на-Дону».

Подписчики прислали фото сильного ливня с градом в Белой Калитве.

— В то время, как ростовчане изнывают от непрекращающейся жары, Белую Калитву накрыл сильный ливень с градом, — написали читатели.

Ранее климатолог Александр Иошпа сообщил, что в июле в Зернограде установилась самая жаркая погода на Юге России. Причем такие высокие температуры в этом городе оказались самыми высокими за всю историю наблюдений в области.

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