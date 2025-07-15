Бородин: Сын главы азербайджанской диаспоры Шыхлински задержан в Екатеринбурге

Сын главы азербайджанской диаспоры на Урале Мутвалы Шыхлински был задержан правоохранителями в Екатеринбурге. Об этом в своем Telegram-канале сообщил руководитель «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин.