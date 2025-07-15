Бородин: Сын главы азербайджанской диаспоры Шыхлински задержан в Екатеринбурге

Сын главы азербайджанской диаспоры на Урале Мутвалы Шыхлински был задержан правоохранителями в Екатеринбурге. Об этом в своем Telegram-канале сообщил руководитель «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин.
«Информация подтвердилась. В Екатеринбурге только что задержан сын Азербайджанской диаспоры Мутвалы Шыхлински…», — написал он.
Бородин отметил, что ранее Мутвалы Шыхлински при задержании его отца Шахина Шыхлински сбил сотрудника спецслужб.
Как писал сайт KP.RU, 1 июля в Екатеринбурге возле Baku Plaza силовики задержали главу азербайджанской диаспоры Шахина Шыхлински. Правоохранители вытащили общественника и его сына из черного внедорожника Mercedes. Шахина Шихлински повалили на землю, а затем скрутили.
Напомним, 27 июня в Свердловской области силовики провели массовые задержания членов этнической преступной группы, подозреваемых в ряде убийств и покушений на убийство. Речь шла о преступлениях, совершенных в Екатеринбурге в 2001, 2010, 2011 годах.