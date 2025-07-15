Пенсионеры и их внук погибли от отравления в Подмосковье

Как стало известно «МК», среди жертв несчастного случая 15-летний подросток, а также его бабушка и дедушка. Установлено, что в подвале пенсионеры проводили ремонтные работы по гидроизоляции, а внук им помогал. При этом использовалась мастика. Возможно, ее пары и стали причиной смертельного отравления.