Пенсионеры и их внук погибли от отравления в Подмосковье

Семья из трех человек погибла в результате отравления в деревне Полуэктово Рузского городского округа Московской области. Их тела обнаружили в понедельник утром.
Как стало известно «МК», среди жертв несчастного случая 15-летний подросток, а также его бабушка и дедушка. Установлено, что в подвале пенсионеры проводили ремонтные работы по гидроизоляции, а внук им помогал. При этом использовалась мастика. Возможно, ее пары и стали причиной смертельного отравления.
По информации старшего помощника руководителя ГСУ СКР по Московской области Ольги Врадий, возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности двум и более лицам.