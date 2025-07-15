Экспедиция РГО составила цифровую модель рельефа дна озера Иссык-Куль

«Мы продолжаем дело Петра Семенова Тян-Шанского, проводя междисциплинарные исследования в Центральной Азии. Экспедиция организована в соответствии с распоряжением президента России о проведении мероприятий, приуроченных к 200-летию со дня рождения ученого. Оно будет отмечаться в 2027 году. В течение трех недель мы вели работы по нескольким направлениям: сейсмология, ботаника, экология и геология. Один из основных результатов — цифровая модель рельефа дна озера Иссык-Куль. Уже сейчас можно сделать первые выводы, которые лягут в основу дальнейших исследований — в следующих сезонах нам предстоит выяснить точную причину: почему город ушел под воду, дать оценку сейсмической ситуации в регионе и выработать рекомендации по сохранению экологии озера», — заявил научный руководитель экспедиции Института физики Земли им. Шмидта РАН Андрей Стрельников, чьи слова приводятся в сообщении.