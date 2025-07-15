«Ценен каждый будущий гражданин». В чем плюсы запрета на использование телефонов в школах

Ректор Гомельского областного института развития образования Виктор Акуленко добавил, что степень вреда от поиска ответа в смартфоне вместо того, чтобы задать его на уроке, понятна. «Но и на перемене не полезны все эти гаджеты. Перемена — это как перезагрузка. Ребенок должен выйти из класса. В идеале посвятить себя минимальной двигательной активности. Пробежать, получить запись в дневнике, пообщаться вживую со своими одноклассниками, — считает он. — Просто в это время голова должна очиститься от математики и приготовиться к истории. А здесь он неподготовленный к уроку, он весь в этой игре. У него мысль там: вот прошел я уровень или не прошел, как там моя армия победила, не победила. Он весь в этом. А учитель старается в это время ему рассказать тему, цель, интригует и так далее. После того как радикально и категорически запрещено пользоваться телефоном в школе, за редкими исключениями, которые оговорены в этом законе, эта проблема решится. Думаю, это очень положительно скажется на успеваемости учащихся».-0-