«Ценен каждый будущий гражданин». В чем плюсы запрета на использование телефонов в школах

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. О плюсах запрета на использование телефонов в школах порассуждали эксперты проекта БЕЛТА «Страна говорит».
С 1 сентября вводится ограничение на использование телефонов учащимися школ. Главный специалист отдела дошкольного, общего среднего, профессионально-технического и среднего специального образования главного управления по образованию Минского облисполкома Наталья Дудкина отметила, что все вопросы по данному нововведению на местах доводятся и разъясняются в индивидуальном порядке.
«Абсолютно правильное с моей точки зрения решение относительно гаджетов, мобильных устройств, потому что когда я встречаюсь с коллективами в школах и на местах, если вопросы возникают, я всегда привожу в пример то, что на Западе в элитных школах гаджеты давным-давно были запрещены. Гаджеты там есть только в обычных школах, где учатся те, кто не так важен для этих государств. А для нас каждый наш ребенок, каждый наш будущий гражданин ценен. Мы хотим, чтобы он получил качественное образование, — подчеркнул заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей по образованию, культуре и науке Вячеслав Данилович. — Как ни крути, гаджет — это, с одной стороны, большое благо, он упрощает нашу жизнь, но, с другой стороны, он не способствует развитию интеллектуального потенциала ребенка».
Ректор Гомельского областного института развития образования Виктор Акуленко добавил, что степень вреда от поиска ответа в смартфоне вместо того, чтобы задать его на уроке, понятна. «Но и на перемене не полезны все эти гаджеты. Перемена — это как перезагрузка. Ребенок должен выйти из класса. В идеале посвятить себя минимальной двигательной активности. Пробежать, получить запись в дневнике, пообщаться вживую со своими одноклассниками, — считает он. — Просто в это время голова должна очиститься от математики и приготовиться к истории. А здесь он неподготовленный к уроку, он весь в этой игре. У него мысль там: вот прошел я уровень или не прошел, как там моя армия победила, не победила. Он весь в этом. А учитель старается в это время ему рассказать тему, цель, интригует и так далее. После того как радикально и категорически запрещено пользоваться телефоном в школе, за редкими исключениями, которые оговорены в этом законе, эта проблема решится. Думаю, это очень положительно скажется на успеваемости учащихся».-0-
*Проект создан за счет средств целевого сбора на производство национального контента.