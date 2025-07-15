«Общая история, культура и дружба». В Минске закрылся форум «Дети Содружества»

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торжественное закрытие X Международного культурно-образовательного форума «Дети Содружества» прошло в Национальном детском технопарке, передает корреспондент БЕЛТА.
На протяжении 9 дней 80 ребят из 8 стран погружались в культуру друг друга. Вместе они посещали памятные места Беларуси, представляли культуру своих стран и просто дружили. «Нам очень хочется, чтобы за этот короткий срок, за эти дни вы действительно стали друзьями. Наши страны объединяет общая история, общая культура и самое главное — дружба, дружба наших народов», — обратился к ребятам на закрытии министр образования Андрей Иванец.
Форум был посвящен самой знаковой теме этого года — 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Ребята посетили Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны, музейно-историческую площадку «Партизанский берег», мемориальный комплекс «Хатынь». «Тематика нашего форума была посвящена одному из важнейших событий в истории всего нашего бывшего Советского Союза, и нам очень хотелось бы, чтобы ребята увезли с собой историю и память о подвигах тех людей, которые отдали жизни для того, чтобы сегодня мы с вами жили в независимых суверенных государствах, смотрели на мирное небо и строили планы на будущее», — отметил министр.
Андрей Иванец также надеется, что та дружба, которая зародилась на гостеприимной белорусской земле, будет сопровождать ребят всю последующую жизнь. Согласился с его мнением и председатель Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию Сергей Сивец. Он пригласил ребят вернуться в нашу страну, уже с родными и близкими.
Сергей Сивец подчеркнул, что форум прошел динамично, был наполнен многочисленными встречами, яркими событиями и эмоциями. Поэтому время для ребят пролетело особенно незаметно. Он отметил, что за это время участники показали себя с лучших сторон. «Все те, кто имел удовольствие общаться с вами на протяжении всех дней форума — министры, ректоры, выдающиеся спортсмены, олимпийские чемпионы — все как один сказали, что вы очень крутые, талантливые, креативные и инициативные. По тому, как вы представляли свои государства, видно, что вы истинные патриоты, искренне любящие и гордящиеся своими странами. И пожалуйста, сохраните это все и приумножьте: будьте максималистами по жизни, ставьте максимальные цели и идите к их достижению. Я уверен, у вас все получится», — обратился к участникам форума председатель.
С тем, что юбилейный форум состоялся, поздравил организаторов и участников заместитель генерального секретаря Совета МПА СНГ — полномочный представитель Национального собрания Республики Беларусь Виктор Когут. «Сегодня это последняя страничка, а завтра — это будет история. И я думаю, что те идеи, содержательные проекты, сотрудничество и обмен опытом вы с гордостью отсюда заберете. Будете идти по жизни, претворять, сотрудничать и созидать», — пожелал участникам форума он.
Уже завтра ребята отправятся в родные страны делиться эмоциями и впечатлениями с родными и близкими.
Международный культурно-образовательный форум «Дети Содружества» впервые проходил в Беларуси. Тема «Память и единство поколений» стала напоминанием о том, как важно сохранять историю и единство. В форуме приняли участие делегации школьников из Беларуси, Армении, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Организаторами мероприятия выступили Межпарламентская ассамблея СНГ и Совет Республики Национального собрания Республики Беларусь при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств — участников СНГ. -0-
Фото Николая Петрова.