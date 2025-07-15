«Общая история, культура и дружба». В Минске закрылся форум «Дети Содружества»

Сергей Сивец подчеркнул, что форум прошел динамично, был наполнен многочисленными встречами, яркими событиями и эмоциями. Поэтому время для ребят пролетело особенно незаметно. Он отметил, что за это время участники показали себя с лучших сторон. «Все те, кто имел удовольствие общаться с вами на протяжении всех дней форума — министры, ректоры, выдающиеся спортсмены, олимпийские чемпионы — все как один сказали, что вы очень крутые, талантливые, креативные и инициативные. По тому, как вы представляли свои государства, видно, что вы истинные патриоты, искренне любящие и гордящиеся своими странами. И пожалуйста, сохраните это все и приумножьте: будьте максималистами по жизни, ставьте максимальные цели и идите к их достижению. Я уверен, у вас все получится», — обратился к участникам форума председатель.