Вслед за Благовещенском в Елабуге запретили прокат электросамокатов

Власти города Елабуга в Республике Татарстан ввели запрет на прокат электросамокатов. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на представителей исполкома.
Как пояснили в администрации, уличная инфраструктура города пока не готова к использованию средств индивидуальной мобильности. В городе отсутствуют велодорожки, спецполосы и соответствующая разметка. Это, по мнению чиновников, делает движение самокатов на дорогах небезопасным, а на тротуарах — потенциально опасным для пешеходов.
В исполкоме также подчеркнули, что операторы проката не могут обеспечить должный уровень безопасности. Нарушителям грозит изъятие транспорта на штрафстоянку.
Ранее аналогичный запрет на шеринговые самокаты был введен в Благовещенске. Там допускается использование только личных электросамокатов, а за езду на брендированном прокатном устройстве предусмотрен штраф до 100 тысяч рублей.