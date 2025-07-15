Вслед за Благовещенском в Елабуге запретили прокат электросамокатов

Как пояснили в администрации, уличная инфраструктура города пока не готова к использованию средств индивидуальной мобильности. В городе отсутствуют велодорожки, спецполосы и соответствующая разметка. Это, по мнению чиновников, делает движение самокатов на дорогах небезопасным, а на тротуарах — потенциально опасным для пешеходов.