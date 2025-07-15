Минфин РФ предложил увеличить налоговый вычет для семей с детьми

Минфин РФ подготовил поправки в Налоговый кодекс, согласно которым предусматривается увеличение размера налогового вычета до одного миллиона рублей по продуктам долгосрочных сбережений для семей с детьми, сказано на сайте ведомства.
Согласно поправкам, единый налоговый вычет увеличат с 400 до 500 тысяч рублей для каждого родителя, если деньги пошли на долгосрочные сбережения их детей. Это касается негосударственного пенсионного обеспечения, страхования жизни и инвестиций в фондовый рынок.
«Таким образом, максимальная сумма налогового вычета по продуктам долгосрочных сбережений для семьи составит один миллион рублей, в том числе для каждого родителя — 500 тысяч рублей», — уточняется в публикации.
При этом возраст ребенка не должен превышать 18 лет или 24 года, если он учится очно. Вычет предоставляется каждый налоговый период на срок действия договора по продуктам долгосрочных сбережений.
Ранее сообщалось, что в России упростят оформление налогового вычета на недвижимость и транспорт.