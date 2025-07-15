Россиянка вернулась домой на поезде из Сочи и была шокирована

Жительница Екатеринбурга, которая возвращалась домой с отдыха в Сочи, пожаловалась на плохие условия в поезде, следовавшем из Адлера. Об этом пишет E1.RU.
По словам собеседницы издания, в поезде нет комфортных условий: туалет по расписанию, отсутствуют мыло, душ и даже пакет для туалетной бумаги, а табло и вовсе завешено тряпкой.
Россиянка заявила, что билеты на верхних полках обошлись почти в 35 тысяч на двоих, а цена на нижние места еще выше — 42 тысячи.
Туристка отметила, что таких условий за такие сумасшедшие деньги давно не встречали.
Екатеринбурженку также возмутило то, что при посадке им не достали даже трап для чемодана. Пассажирка утверждает, что проводник слушал музыку.
При посадке в поезд температура в вагоне была выше 35 , кондиционер работал только в дороге, добавила россиянка.
Ранее сообщалось, что Южная транспортная прокуратура начала проверку в отношении железнодорожных перевозчиков после многочисленных сообщений о нарушениях температурного режима в пассажирских поездах. Жалобы поступали от пассажиров, следующих по маршрутам Анапа-Екатеринбург, Ростов-на-Дону-Кисловодск и Ростов-на-Дону-Минеральные Воды.