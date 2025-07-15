Признание Долиной и возмущение Газманова: самые яркие моменты «Славянского базара»

34-й Славянский базар в Витебске закончился.
В соседней Белоруссии завершился «Славянский базар в Витебске». Нынешний фестиваль проводился в 34-й раз и по традиции с большим размахом. В Витебске звезды не только пели, но и удивляли. О самых интересных моментах, которые не попали в телеверсию, читайте в нашем репортаже URA.RU.
Знаменитости едут по-прежнему в Беларусь охотно. Юрий Антонов, который в этом году отметил 80-летие, приехал в Витебск на поезде. На перроне он был в прекрасном настроении. Повышенное внимание мэтру льстило: он с удовольствием общался и фотографировался с поклонниками. «Беларусь — моя вторая родина», — заявил Юрий Михайлович.
Появился в Витебске и Стас Михайлов. Он выступил на церемонии открытия фестиваля, а также дал сольный концерт. Во время его сольника произошел весьма необычный инцидент. К певцу на сцену внезапно вылетел попугай и сел прямо на одну из колонок, находившуюся рядом с артистом. Птичка просидела со Стасом почти всю песню и только под конец улетела. Поклонники приняли это за добрый знак.
Стас Михайлов заводил публику вместе с дочками Виктор Васильев.
Сам Стас в Витебске пел не только один, но и вместе со своими дочерями. Ролик с их дуэтом показывали на экране. Правда, Михайлов признался, по его стопам дочки идти не хотят. «Это они сделали исключительно для этого ролика», — пояснил артист.
Олег Газманов в Витебске по традиции придерживался активного образа жизни. После того, как вселиться в гостиницу, он сел на велосипед и отправился в ресторан.
Олег Газманов наелся вкусной белорусской едыФото: Виктор Васильев.
«Там было очень вкусно, — признался артист. — Я так плотно нагрузился, что еле назад заехал. Потому что на обратном пути мне надо было в гору ехать. А у меня еще был тяжелый велосипед. Кстати, я только сегодня выяснил, что в гостинице отдельного велосипеда нет. И мне каждый год дает свой велосипед женщина по имени Надежда из уважения к моему творчеству. Я сегодня везде на нем расписался».
Олег Михайлович также рассказал, что за последний год написал больше новых песен, чем за последние пять лет. Впрочем, на ТВ-концертах их не жалуют: организаторы просят исполнить всем известные хиты. «Славянский базар в Витебске» стал исключением: здесь Газманов исполнял и новинки.
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«У меня на самом деле нет старых песен: у меня все песни о главном, — заявил артист. — Я же никуда не уходил, поэтому я — не ретро. Знаете, бывают концерты 80-х, 90-х… А я и в 80-х, и в 90-х работал, и сейчас продолжаю. Правда, мне не дают петь новые песни. Все время говорят, что нужно исполнять хиты старые песни. Здесь прозвучит одна новая песня».
Алексей Воробьев стал одним из ведущих фестиваля. Спел он и на ночной дискотеке, которая проводилась на открытом стадионе. В момент его выступления в Витебске разыгралась самая настоящая стихия: сверкала молния, раздавались раскаты грома, а после и вовсе начался сильный ливень с градом. Певец мужественно выдержал все «прелести» погоды и не ушел со сцены. В результате вымок насквозь буквально за пару минут. А из-за ливня вскоре начались и проблемы с аппаратурой: у певца перестал работать микрофон. Пока чинили поломку, Алексей развлекал зрителей жестами.
Ольге Бузовой тоже не повезло: она выходила следом за Воробьевым. Поющая телеведущая призналась: в ливень она выступала впервые.
Ольга Бузова переживала за зрителейФото: Виктор Васильев.
«Я боялась не за себя, что я упаду на мокрой сцене, — призналась Ольга. — Я за зрителей переживала: думала, как они будут смотреть концерт под ливнем. Но, когда мне сказали, что ни один человек не ушел, я поняла, что это самое большое счастье для артиста».
В Витебске Бузова сыпала откровениями: сообщила, что ей нравятся только русские и белорусские мужчины. «Я все время мечтала найти мужа в Белоруссии, — выпалила звезда. — Вы думаете, почему я мотаюсь каждый год сюда на съемки?».
В этот приезд Оля флиртовала со сцены с один из участником-иностранцем. «Мне нравится, когда мужчина не понимает, что я говорю, — заявила Ольга. — Это вообще классно! Представляете, приходишь домой, говоришь все, что угодно, а он тебя не понимает».
Алексей Гоман, как и Бузова, сейчас одинок. В Витебске он признался: любовь он на данный момент не ищет. И на это у него есть веская причина. «Для меня сейчас ощущение влюбленности — это все равно, что потерять голову или сойти с ума понемножку, — заявил артист. — А мне хочется быть психически стабильным человеком».
Алексей Гоман расхотел женитьсяФото: Виктор Васильев.
Об одиночестве рассуждал на «Славянском базаре в Витебске» и Сергей Соседов. Музыкальный критик сообщил, что уже и не надеется найти свою любовь. «Сейчас я предложить руку и сердце никому не хочу, — заявил Сергей. — Не получается пока найти мне вторую половинку. Наверное, не в тех местах ищу — не знаю».
Сергей Соседов жениться не передумал, но разуверился найти любовьФото: Виктор Васильев.
К слову, многие зрители удивились: Соседов в последнее время стал уж слишком худым. «Ты, как Кощей Бессмертный», — улыбнулся за кулисами молодой человек. Соседов тут же возмутился.
«Чего это Кощей Бессмертный? — удивился критик. — Я всегда был такой. Просто телевизор всех узит и расширяет, узит и расширяет».
Соседов выступающим на «Славянском базаре в Витебске» звездам спуску не давал. Он демонстративно ушел с концерта Сергея Лазарева, а на следующий день раскритиковал работу Ольги Бузовой, сообщив, что ему неинтересно, и вообще, мол, он ударился головой. А вот молодые исполнители, которые участвовали в конкурсной программе «Славянского базара в Витебске», Соседова вдохновили. Их он слушал с нескрываемым восторгом.
Маргарита Суханкина потрясла в Витебске внешним видом. Артистка вышла на сцену в мини-шортах, оголив свои стройные ноги. Зрители были в восторге.
Маргарита Суханкина похудела с помощью операцииФото: Виктор Васильев.
«Я не скрываю, что похудела путем оперативного вмешательства, — пояснила Маргарита. — Мне убрали ту часть (желудка — авт.), которая жиры усваивает. Теперь они у меня не усваиваются. Я не пожалела, что сделала операцию. У меня энергии прибавилось, которой не было из-за лишнего веса. Я, кстати, сейчас ем все. Правда, никогда не любила жирное, а также пирожные с кремом. Такая пища всегда была не для меня».
Если зрители восхищались внешностью Суханкиной, то сама она призвалась в симпатии Александру Лукашенко. «Мы сюда приехали на машине из Москвы: вокруг такой порядок! — заявила артистка. — Ваш Батька совершенно уникальный человек. Мы все время смотрим, как он общается с нашим любимым президентом и просто кайфуем. Кстати, в прошлый раз мы выступали в Беларуси на другом фестивале. И Александр Григорьевич сам приехал в поле: ему поставили трибуну там для выступления. Он вышел, и первая фраза, которую услышали от него: “Дорогие мои, как же я вами горжусь!”. Люди, которые слышат такие слова от президента, будут пахать и землю носом рыть после такого».
Многие знаменитости, помимо выступлений, в Витебске активно закупались местными товарами. Таисия Повалий, которая стала председателем жюри, не стала исключением.
Таисия Повалий увезет домой багажник белорусских деликатесовФото: Виктор Васильев.
«Повезу с собой домой и белорусскую сгущенку, и колбасу, и конфеты — здесь все очень вкусное, — призналась Таисия. — Маму порадую. Я, когда бываю здесь, всегда багажник в машине заполняю белорусскими продуктами. А потом мы их целый месяц кушаем». Местные дизайнеры преподнесли в подарок Таисии роскошную куртку: певица была рада.
А вот Лариса Долина призналась, что с витебскими модельерами сотрудничает давно. В этот раз она накупила в Витебске множество нарядов, в которых планирует выйти на сцену во время своего грядущего юбилея в Кремля. «А еще я накупила очень много косметики», — призналась Лариса Александровна.
Лариса Долина на сцене Виктор ВасильевЛариса Долина накупила себе много всего в Витебске Виктор Васильев.
К слову, в Белоруссии Долина часто ходила без макияжа. Красилась артистка только перед выходом на сцену.
Александр Панайотов сообщил, что пойдет покупать дополнительный чемодан. Оказывается, белорусские поклонники буквально задарили его подарками: только в один из дней принесли ему десять внушительных пакетов с сувенирами и сладостями.
Разъезжались из Витебска звезды с чувством сожаления и надеждой, что юбилейный, 35-й, фестиваль будет таким же уютным, ярким и масштабным. Директор «Славянского базара в Витебске» Глеб Лапицкий уже пообещал приложить все усилия для этого.
Моднику Александру Панайотову подарили чемодан подарковФото: Виктор Васильев.