Признание Долиной и возмущение Газманова: самые яркие моменты «Славянского базара»

Если зрители восхищались внешностью Суханкиной, то сама она призвалась в симпатии Александру Лукашенко. «Мы сюда приехали на машине из Москвы: вокруг такой порядок! — заявила артистка. — Ваш Батька совершенно уникальный человек. Мы все время смотрим, как он общается с нашим любимым президентом и просто кайфуем. Кстати, в прошлый раз мы выступали в Беларуси на другом фестивале. И Александр Григорьевич сам приехал в поле: ему поставили трибуну там для выступления. Он вышел, и первая фраза, которую услышали от него: “Дорогие мои, как же я вами горжусь!”. Люди, которые слышат такие слова от президента, будут пахать и землю носом рыть после такого».