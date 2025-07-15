В Самаре введут новые правила застройки исторического центра до конца 2025 года

В столице Самарской области планируют совмещать реставрацию исторических зданий и строительство новых объектов. Об этом стало известно в ходе пресс-конференции главы регионального Минстроя 15 июля.
До конца текущего года в Самаре будут определены новые правила застройки исторического центра. Они коснутся территории, занимающей площадь в более чем 800 га, сообщил сегодня в ходе пресс-конференции в стенах издания «СОВА» министр строительства Самарской области. По словам Александра Фомина, власти планируют комплексно застраивать исторический центр, где есть много аварийных жилых домов, попадающих под программу расселения.
От точечной застройки полностью уйти вряд ли получится, считает министр, поскольку есть земельные участки, которые окружены памятниками истории, включенными в охраняемую зону исторического поселения, принятую властями еще в феврале. Нужно дать этой земле вторую жизнь, считает глава ведомства.
«При этом инвесторов на такое количество объектов, как у нас, просто, наверное, в России нет», — заявил Александр Фомин.
По словам главы регионального минстроя, привлечь интерес инвесторов власти собираются, совмещая строительство с точечной застройкой исторического центра Самары. Это касается возведения как коммерческих, так и жилых зданий. По словам министра, в историческом центре не хватает досуговых и бизнес-центров, библиотек и парковок.
«Здесь могут появиться в том числе и многоэтажные паркинги», — отметил Фомин.
Речь идет о среднеэтажном строительстве. Помимо высотности в новых правилах будет указан процент озеленения и застройки территорий.
Чтобы избежать ошибок прошлых лет власти на уровне региона создали целое ведомство — министерство градостроительной политики. Именно его сотрудники сейчас разрабатывают всю нормативную документацию.
«Мы хотим принять единые для всех новые правила землепользования и застройки и уйти от той истории, которая была раньше с предельными отклонениями», — подчеркнул глава ведомства.
Ранее мы писали, что в ходе Петербургского экономического форума, который проходил в июне этого года, глава регионального минстроя договорился с известным дизайнером Артемием Лебедевым о сотрудничестве.
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