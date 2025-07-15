В Самаре введут новые правила застройки исторического центра до конца 2025 года

До конца текущего года в Самаре будут определены новые правила застройки исторического центра. Они коснутся территории, занимающей площадь в более чем 800 га, сообщил сегодня в ходе пресс-конференции в стенах издания «СОВА» министр строительства Самарской области. По словам Александра Фомина, власти планируют комплексно застраивать исторический центр, где есть много аварийных жилых домов, попадающих под программу расселения.