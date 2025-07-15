По Первому показали старый новогодний выпуск-2008 «Что? Где? Когда?»

В свое время я имел счастье близко познакомиться со знатоками, а главное, с отцом-основателем Владимиром Ворошиловым. Это был уникальный человек, такой яркий, резкий, очень умный. Он мне рассказывал: а знаете, почему я ушел с НТВ на Первый канал? Борис Абрамович Березовский позвонил, попросил о встрече и говорит: «Напишите сумму прописью, я все оплачу». В той программе от 2008-го такой моложавый Александр Ширвиндт задал вопрос про знаменитого театрального художника, со скандалом ушедшего из Театра Ленинского комсомола. Им и был Ворошилов, да.