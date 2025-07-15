По Первому показали старый новогодний выпуск-2008 «Что? Где? Когда?»

Включил Первый в пятницу вечером, чтобы посмотреть «Что? Где? Когда?», а там Борис Бурда. Как новенький, играет и выигрывает. Да неужели, думаю, этот замечательный человек, лучший в своем роде, вернулся в Россию? Какое счастье!
Как я ошибался. Это показывали новогодний выпуск-2008. А смотрится, как в первый раз. Наверное, к 30-летию Первого нам решили сделать такие подарки-повторы. Хорошая мысль! Я бы и сейчас не отказался посмотреть «Большую разницу», к примеру, любой выпуск. Почему бы и нет?
Но вернемся к той передаче от 2008-го. Борис Бурда из Одессы, Игорь Кондратюк из Киева, тогда все они были еще нашими знатоками, играли вовсю. В этой шестерке был еще и Владимир Молчанов, полный однофамилец и тезка легендарного телеведущего «До и после полуночи». Этот Молчанов был не менее знаменит, он знал практически все. Но я знаю другое: после 2008-го настанет 2009-й, и Владимир Молчанов перенесет тяжелейший инсульт, у него будет парализована правая часть тела, и он лишится дара речи…
В свое время я имел счастье близко познакомиться со знатоками, а главное, с отцом-основателем Владимиром Ворошиловым. Это был уникальный человек, такой яркий, резкий, очень умный. Он мне рассказывал: а знаете, почему я ушел с НТВ на Первый канал? Борис Абрамович Березовский позвонил, попросил о встрече и говорит: «Напишите сумму прописью, я все оплачу». В той программе от 2008-го такой моложавый Александр Ширвиндт задал вопрос про знаменитого театрального художника, со скандалом ушедшего из Театра Ленинского комсомола. Им и был Ворошилов, да.
Я со многими из них встречался и вот что понял: знание еще не признак ума. Там было немало людей, много прочитавших, с великолепной памятью, но по-настоящему умных среди знатоков не больше, чем среди остального народа.
Самыми умными, с самым высоким IQ, по-моему, в «Что? Где? Когда?» являются те, кто не так часто выигрывал вопросы на знание — это Василий Уткин светлой памяти и Андрей Козлов. Поэтому лозунг Игры, что здесь можно выиграть благодаря собственному уму, весьма относителен. А вот кто сочетал в себе оба качества — и знание, и реактивность ума — это как раз Борис Бурда, которого больше уже мы в России не увидим. Никогда.
…И еще показали одну игру, от 2002 года. Там приз «Хрустальная сова» получил Дмитрий Коноваленко, блистательный игрок. Как же он был счастлив! А в конце титры: в 2007 году Дмитрий Коноваленко ушел из жизни. Ему было 36 лет. Четверо детей, три мальчика и девочка… Но и благодаря этой игре, этому повтору, где Дмитрий был так счастлив, — он бессмертен. Он вновь играет и выигрывает. Это и есть память.