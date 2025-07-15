Как безопасно пользоваться мессенджерами: Главные советы от МВД России

Сотрудники Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России опубликовали ряд рекомендаций, как следует пользоваться мессенджерами, чтобы обезопасить себя от взлома и мошенников. Прежде всего следует закрыть свой профиль от широкого круга пользователей.
«Отключите функцию, позволяющую просматривать ваш профиль всем пользователям (сделайте его доступным только для ваших контактов)», — советуют в ведомстве.
Также стоит скачивать приложения только из официальных магазинов или с сайтов этих мессенджеров, запретить в настройках получение сообщений от незнакомых контактов и отключить автоматическую загрузку файлов. Очень важно иметь двухфакторную аутентификацию — её можно включить также в настройках аккаунта.
«С подозрением относитесь к полученным ссылкам и файлам, даже если они поступили от известного отправителя. Прежде чем переходить по ссылке или открывать файл, узнайте другим способом связи, действительно ли ваш знакомый отправлял их», — дополняют в УБК МВД.
Ну и, конечно, не стоит публиковать конфиденциальную информацию в чатах, бездумно пользоваться общественными сетями Wi-Fi и игнорировать своевременные обновления приложений.
Ранее KP.RU сообщил, что мошенники начали активно охотиться на аккаунты студентов в социальных сетях.