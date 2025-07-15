Как безопасно пользоваться мессенджерами: Главные советы от МВД России

Также стоит скачивать приложения только из официальных магазинов или с сайтов этих мессенджеров, запретить в настройках получение сообщений от незнакомых контактов и отключить автоматическую загрузку файлов. Очень важно иметь двухфакторную аутентификацию — её можно включить также в настройках аккаунта.