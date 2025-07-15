Налоговый вычет за долгосрочные сбережения увеличится для семей до миллиона рублей

Инициатива подразумевает рост с 400 тысяч до 500 тысяч рублей размера единого налогового вычета по всем продуктам долгосрочных сбережений, в том числе инвестиций в фондовый рынок и страхование жизни. При этом нововведение затронет случаи, когда превышение связано со взносами по долгосрочным продуктам в пользу детей.