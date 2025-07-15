Ричмонд
+27°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Налоговый вычет за долгосрочные сбережения увеличится для семей до миллиона рублей

Министерство финансов направило на рассмотрение правительства предложение об увеличении размера налогового вычета по продуктам долгосрочных сбережений на семью с детьми до одного миллиона рублей. Об этом во вторник, 15 июля, сообщили в пресс-службе ведомства.

Министерство финансов направило на рассмотрение правительства предложение об увеличении размера налогового вычета по продуктам долгосрочных сбережений на семью с детьми до одного миллиона рублей. Об этом во вторник, 15 июля, сообщили в пресс-службе ведомства.

Инициатива подразумевает рост с 400 тысяч до 500 тысяч рублей размера единого налогового вычета по всем продуктам долгосрочных сбережений, в том числе инвестиций в фондовый рынок и страхование жизни. При этом нововведение затронет случаи, когда превышение связано со взносами по долгосрочным продуктам в пользу детей.

— Таким образом, максимальная сумма налогового вычета по продуктам долгосрочных сбережений для семьи составит миллион рублей, в том числе для каждого родителя — 500 тысяч рублей, — передает официальный сайт министерства.

Председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко предложил мотивировать россиян заводить детей посредством удвоения материнского капитала, если второй ребенок будет рожден в течение трех лет после первого.