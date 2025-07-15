Налоговый вычет за долгосрочные сбережения увеличится для семей до миллиона рублей

Министерство финансов направило на рассмотрение правительства предложение об увеличении размера налогового вычета по продуктам долгосрочных сбережений на семью с детьми до одного миллиона рублей. Об этом во вторник, 15 июля, сообщили в пресс-службе ведомства.
Инициатива подразумевает рост с 400 тысяч до 500 тысяч рублей размера единого налогового вычета по всем продуктам долгосрочных сбережений, в том числе инвестиций в фондовый рынок и страхование жизни. При этом нововведение затронет случаи, когда превышение связано со взносами по долгосрочным продуктам в пользу детей.
— Таким образом, максимальная сумма налогового вычета по продуктам долгосрочных сбережений для семьи составит миллион рублей, в том числе для каждого родителя — 500 тысяч рублей, — передает официальный сайт министерства.
Председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко предложил мотивировать россиян заводить детей посредством удвоения материнского капитала, если второй ребенок будет рожден в течение трех лет после первого.