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«Керамин» восстанавливает работу после возгорания

Работа технологических линий предприятия восстанавливается, производственный процесс налаживается, работа сотрудников организована в штатном режиме.

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО «Керамин» восстанавливает работу после пожара. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства архитектуры и строительства.

Спасатели ликвидируют загорание цеха на «Керамине».

Работа технологических линий предприятия восстанавливается, производственный процесс налаживается, работа сотрудников организована в штатном режиме.

«Сегодня произошло возгорание оборудования в одном из производственных цехов. Службы с участием МЧС сработали оперативно. В настоящее время пожар ликвидирован, пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются», — сообщил заместитель генерального директора по инновационно-техническому развитию — главный инженер ОАО «Керамин» Александр Пашко. -0-