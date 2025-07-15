«Керамин» восстанавливает работу после возгорания

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО «Керамин» восстанавливает работу после пожара. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства архитектуры и строительства.
Спасатели ликвидируют загорание цеха на «Керамине».
Работа технологических линий предприятия восстанавливается, производственный процесс налаживается, работа сотрудников организована в штатном режиме.
«Сегодня произошло возгорание оборудования в одном из производственных цехов. Службы с участием МЧС сработали оперативно. В настоящее время пожар ликвидирован, пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются», — сообщил заместитель генерального директора по инновационно-техническому развитию — главный инженер ОАО «Керамин» Александр Пашко. -0-