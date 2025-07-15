«Керамин» восстанавливает работу после возгорания

«Сегодня произошло возгорание оборудования в одном из производственных цехов. Службы с участием МЧС сработали оперативно. В настоящее время пожар ликвидирован, пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются», — сообщил заместитель генерального директора по инновационно-техническому развитию — главный инженер ОАО «Керамин» Александр Пашко. -0-