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Назвавший Югру родиной узбеков российский депутат внезапно отказался от мандата

Депутат парламента ХМАО Таги-Заде Халида Боюкага оглы, который заявил о том, что Югра является родиной узбеков, самостоятельно отказался от мандата.

Депутат парламента ХМАО Таги-Заде Халида Боюкага оглы, который заявил о том, что Югра является родиной узбеков, самостоятельно отказался от мандата. В соцсетях депутат сопроводил свой уход видео с песней «Я свободен».

Ранее уже поднимался вопрос о том, чтобы отобрать у Таги-Заде мандат, однако до голосования дело тогда не дошло, так как это вне федерального закона «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ».

Во вторник депутат внезапно решил написать заявление об уходе с поста с 21 июля. Об этом пишет Telegram-канал «Погоны и галстуки». В заочном режиме заявление вскоре должна рассмотреть Окружная дума.

Также ранее сообщалось, что депутаты лишили Таги-Заде зарплаты. Его слова спикер Окружной думы Борис Хохряков назвал «недопустимой провокацией».