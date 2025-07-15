Назвавший Югру родиной узбеков российский депутат внезапно отказался от мандата

Депутат парламента ХМАО Таги-Заде Халида Боюкага оглы, который заявил о том, что Югра является родиной узбеков, самостоятельно отказался от мандата. В соцсетях депутат сопроводил свой уход видео с песней «Я свободен».
Ранее уже поднимался вопрос о том, чтобы отобрать у Таги-Заде мандат, однако до голосования дело тогда не дошло, так как это вне федерального закона «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ».
Во вторник депутат внезапно решил написать заявление об уходе с поста с 21 июля. Об этом пишет Telegram-канал «Погоны и галстуки». В заочном режиме заявление вскоре должна рассмотреть Окружная дума.
Также ранее сообщалось, что депутаты лишили Таги-Заде зарплаты. Его слова спикер Окружной думы Борис Хохряков назвал «недопустимой провокацией».