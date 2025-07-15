Российский певец внезапно умер в 47 лет

В Екатеринбурге умер музыкант Илья Махотин, лидер и основатель фолк-рок группы «Сечень». О трагическом событии сообщили друзья музыканта в сообществе группы в социальной сети «ВКонтакте».
Илье Махотину было 47 лет. Причиной смерти стал инфаркт.
«Друзья! Илья умер. Талантливый музыкант, поэт, актёр, основатель и бессменный лидер группы Сечень. Наш друг», — говорится в сообщении.
Прощание с Ильёй Махотиным состоится в пятницу, 18 июля, в Церкви Вознесения Господня. Похоронят музыканта на Северном кладбище.
Илья Махотин основал группу «Сечень» в 2000 году. В 2002 году группа выпустила свой первый альбом «Сенокос», а в 2003—2004 годах снялась в документальном фильме «Кузнецы своего счастья», к которому написала саундтрек.