Доктор Мясников рассказал, как поддерживать вес без подсчета калорий

«Если изначально правильно выбирать пищу, то и необходимость что-то считать отпадет сама. Полкило овощей и полкило фруктов, немного натуральных молочных продуктов, рыба, курица, бобовые, продукты из цельных зерен, бокал красного вина — такой стол будет содержать не более 2000 ккал и сбалансированное количество белка, жиров и углеводов», — рассказал он.