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Доктор Мясников рассказал, как поддерживать вес без подсчета калорий

Все продукты необходимо употреблять в минимально обработанном виде, рекомендовал врач.

Источник: Аргументы и факты

Для поддержания нормального веса человеку обычно хватает около 2000 ккал, и чтобы не превышать эту норму, вовсе не обязательно заниматься их подсчетом, заявил в своем Telegram-канале врач и ведущий телепередачи «О самом главном» Александр Мясников.

«Если изначально правильно выбирать пищу, то и необходимость что-то считать отпадет сама. Полкило овощей и полкило фруктов, немного натуральных молочных продуктов, рыба, курица, бобовые, продукты из цельных зерен, бокал красного вина — такой стол будет содержать не более 2000 ккал и сбалансированное количество белка, жиров и углеводов», — рассказал он.

По словам врача, все продукты необходимо употреблять в минимально обработанном виде, не переедать и много двигаться.

Ранее Мясников рассказал, в каких случаях страдающим ангинами людям стоит задуматься об удалении миндалин.