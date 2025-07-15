Доктор Мясников рассказал, как поддерживать вес без подсчета калорий

Для поддержания нормального веса человеку обычно хватает около 2000 ккал, и чтобы не превышать эту норму, вовсе не обязательно заниматься их подсчетом, заявил в своем Telegram-канале врач и ведущий телепередачи «О самом главном» Александр Мясников.
«Если изначально правильно выбирать пищу, то и необходимость что-то считать отпадет сама. Полкило овощей и полкило фруктов, немного натуральных молочных продуктов, рыба, курица, бобовые, продукты из цельных зерен, бокал красного вина — такой стол будет содержать не более 2000 ккал и сбалансированное количество белка, жиров и углеводов», — рассказал он.
По словам врача, все продукты необходимо употреблять в минимально обработанном виде, не переедать и много двигаться.
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