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МОК представил медали Олимпиады и Паралимпиады 2026 года

Награды изготовят из переработанного металла.

Источник: Аргументы и факты

Оргкомитет зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2026 года, которые пройдут в Италии, представил официальные медали турнира. Об этом сообщается на сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Медали отличаются оригинальным дизайном: они состоят из двух половин, символизирующих вершину спортивного пути и вклад всех, кто сопровождал атлета на этом пути.

Отмечено, что изготовлением наград займется Итальянский государственный институт монетного двора и полиграфии (IPZS). Медали отольют в индукционных печах, работающих исключительно на возобновляемых источниках энергии, и упакуют в экологичные коробки из сертифицированных FSC материалов с минимальным содержанием пластика.

«Медали, созданные нами к зимним Играм, олицетворяют мастерство и совершенство итальянского дизайна. Каждая из них — это уникальное произведение, результат инноваций и высокого уровня ремесла», — заявил президент IPZS Паоло Перроне.

Всего планируется вручить 1146 медалей: по 245 золотых, серебряных и бронзовых на Олимпийских играх в 195 дисциплинах, и по 137 медалей каждого достоинства на Паралимпиаде.