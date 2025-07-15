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Передышки не дождемся: Жителей Молдовы ждут 30 градусов зноя, а дожди все не идут

Прогноз погоды от синоптиков на среду, 16 июля 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

На 16 июля синоптики прогнозируют в основном переменную погоду с низкой вероятностью осадков.

На севере страны дневные температуры достигнут до +26°C, а ночью ожидаются минимальные значения около +18°C.

В центральном регионе максимальные температуры составят до +31°C, а ночные — около +21°C.

На юге будет немного теплее: дневные температуры поднимутся до +32°C, а ночные не опустятся ниже +22°C.

В столице погода останется стабильной: днём до +32°C, ночью — около +22°C.

Жара не отступает.

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