Депутаты передумали помогать сожительницам бойцов СВО

Законопроект о признании незарегистрированных брачных отношений участников СВО был внесен в Госдуму 30 января 2024 года после поручения президента подготовить меры поддержки для гражданских супругов погибших или пропавших без вести военных. Документ предполагает, что гражданские жены смогут через суд подтвердить статус семьи и получить право на наследство и льготы, если совместное проживание длилось не менее трех лет, либо одного года при наличии общего ребенка. Комитет по госстроительству и законодательству рекомендовал принять инициативу, однако ее положения вызвали споры среди депутатов.