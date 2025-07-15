Депутаты передумали помогать сожительницам бойцов СВО

В Госдуме отложили рассмотрение законопроект о гражданских женах участников СВО.
Госдума отложила рассмотрение в первом чтении законопроекта о признании гражданского брака между участниками СВО и их возлюбленными «фактически брачными отношениями». Об этом 15 июля сообщили три источника из числа депутатов нижней палаты парламента изданию «Ведомости». Инсайдеры допустили, что законопроект будет не принят в ближайшее время.
«Госдума перенесла рассмотрение в первом чтении законопроекта о так называемых “фактически брачных отношениях”… Один из собеседников говорит, что высокопоставленные депутаты хотят принять участие в его доработке. Но двое источников не исключают, что в принципе в ближайшее время законопроект принят не будет», — говорится в материале «Ведомостей».
Документ, который планировали вынести на пленарное заседание 15 июля, предлагает дать гражданским супругам погибших или пропавших без вести участников специальной военной операции право через суд признавать отношения браком. В случае одобрения это позволит таким гражданам претендовать на наследство и государственные льготы, полагающиеся официальным супругам военнослужащих.
Законопроект о признании незарегистрированных брачных отношений участников СВО был внесен в Госдуму 30 января 2024 года после поручения президента подготовить меры поддержки для гражданских супругов погибших или пропавших без вести военных. Документ предполагает, что гражданские жены смогут через суд подтвердить статус семьи и получить право на наследство и льготы, если совместное проживание длилось не менее трех лет, либо одного года при наличии общего ребенка. Комитет по госстроительству и законодательству рекомендовал принять инициативу, однако ее положения вызвали споры среди депутатов.