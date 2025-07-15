Названы машины, которым не грозит угон в России

Специалисты страховой компании «Ренессанс Страхование» составили перечень моделей машин с минимальными показателями риска угона в России. В список вошли такие машины, как Range Rover Velar, Porsche 911, Volkswagen Teramont, Audi A7 и BMW 4-Series.
Также в перечень вошли машины среднего ценового и бюджетного сегмента — SsangYong Actyon, LADA XRay, Nissan Tiida, Skoda Karoq, Kia Venga, Volkswagen Multivan и другие марки.
Эти автомобили не привлекательны для угонщиков, поскольку их редко можно встретить на вторичном рынке, что существенно затрудняет их приобретение и последующее использование в противоправных целях. Данные были получены в результате проведения аналитического исследования — оно длилось с 2013-го до 2022-го.
Ведущий эксперт компании LEM Solution Евгений Ладушкин подчеркнул, что наличие уникальных характеристик, включая нестандартные лакокрасочные покрытия и элементы аэрографии, значительно снижает вероятность угона машины, передает портал «Автоновости дня».
11 июня аналитики «АльфаСтрахования» сообщили, что за первые пять месяцев года количество случаев угонов в России возросло на 30 процентов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. При этом лидером по количеству угнанных машин стала Lada, которая обошла в списке марки Hyundai, Kia, Renault и ГАЗ.