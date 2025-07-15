Названы машины, которым не грозит угон в России

11 июня аналитики «АльфаСтрахования» сообщили, что за первые пять месяцев года количество случаев угонов в России возросло на 30 процентов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. При этом лидером по количеству угнанных машин стала Lada, которая обошла в списке марки Hyundai, Kia, Renault и ГАЗ.