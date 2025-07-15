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В Ростове полицейским начали компенсировать суммы взяток, от которых они отказались

В Ростове полицейские выявили 135 случаев дачи взяток.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове для полицейских ввели практику компенсации суммы взятки, от которой те отказались. Об этом во время пресс-конференции журналистам рассказал начальник ГУ МВД России по Ростовской области генерал-лейтенант полиции Александр Речицкий.

По его словам, особое внимание уделяется борьбе со взятками. За первое полугодие 2025 года было пресечено 260 таких фактов, 135 из которых выявлены полицейскими.

— В последнее время мы ввели практику: за стойкую антикоррупционную позицию возвращать сотрудникам полиции денежные средства, которые были предложены взяткодателями в период совершения каких-либо противоправных действий, — отметил Александр Речицкий.

Отметим, что за последние два месяца было возбуждено более 25 уголовных дел в отношении взяткодателей.

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