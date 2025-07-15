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Персонажи Цыганова и Федуловой вернутся на экраны в продолжении «Питер FM»

Актеры исполнят свои роли в продолжении истории под названием «Питер, любовь моя».

Источник: Аргументы и факты

Актеры Евгений Цыганов и Екатерина Федулова, которые исполнили главные роли в романтическом фильме 2006 года «Питер FM», примут участие в съемках продолжения истории под названием «Питер, любовь моя». Об этом рассказала режиссер картины Полина Кондратьева.

«К нашей радости всеми любимые Евгений Цыганов, Екатерина Федулова, Ирина Рахманова вернутся на экраны, и мы наконец-то сможем узнать, что же произошло с героями, которые так полюбились нам в 2006 году», — приводит ее слова агентство РИА Новости.

По словам Кондратьевой, сиквел картины будет снят в эстетике поэтического реализма. При этом создатели обещают сохранить атмосферу первого фильма.

Ранее сообщалось, что продюсеры фильмов о Гарри Поттере и Человеке-пауке — Дэвид Хейман и Эми Паскаль — займутся воссозданием образа агента британской разведки Джеймса Бонда.