Персонажи Цыганова и Федуловой вернутся на экраны в продолжении «Питер FM»

«К нашей радости всеми любимые Евгений Цыганов, Екатерина Федулова, Ирина Рахманова вернутся на экраны, и мы наконец-то сможем узнать, что же произошло с героями, которые так полюбились нам в 2006 году», — приводит ее слова агентство РИА Новости.