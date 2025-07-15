Парламент Башкирии предлагает снизить уголовную ответственность за наркопреступления до 14 лет

Среди 42 задержанных наркокурьеров 12 оказались школьниками, 17 — учащимися колледжей и техникумов, один — студентом вуза и 12 — неработающими подростками. Как отмечают авторы инициативы, несовершеннолетние часто вовлекаются в наркобизнес в качестве «закладчиков» и курьеров, при этом сами могут не употреблять запрещенные вещества.