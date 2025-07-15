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Парламент Башкирии предлагает снизить уголовную ответственность за наркопреступления до 14 лет

В Башкирии предлагают наказывать за наркопреступления подростков 14 и 15 лет.

Источник: Комсомольская правда

Парламент Башкирии внес проект поправок в Уголовный кодекс России, предлагая снизить возраст уголовной ответственности за наркопреступления с 16 до 14 лет. Инициатива основана на анализе правоохранительной статистики: в 2023 году количество преступлений, связанных с оборотом наркотиков и совершенных несовершеннолетними, выросло с 23 до 151 случая.

Среди 42 задержанных наркокурьеров 12 оказались школьниками, 17 — учащимися колледжей и техникумов, один — студентом вуза и 12 — неработающими подростками. Как отмечают авторы инициативы, несовершеннолетние часто вовлекаются в наркобизнес в качестве «закладчиков» и курьеров, при этом сами могут не употреблять запрещенные вещества.

Предлагаемые изменения коснутся статей УК РФ о незаконных операциях с наркотиками (приобретение, хранение, перевозка, изготовление). Наказания варьируются от штрафов до лишения свободы в зависимости от тяжести преступления.

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