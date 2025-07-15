В РФ увеличат до миллиона семейный налоговый вычет за долгосрочные сбережения

Сейчас единый налоговый вычет на долгосрочные сбережения составляет максимум 400 тыс. рублей, а с принятием поправок он составит 500 тыс. рублей на каждого родителя в случае, если превышение связано с взносами в пользу их детей. То есть максимальный вычет на семью — миллион рублей. Возраст ребёнка при этом не должен будет превышать 18 лет (или 24 года, если он учится на очном отделении в вузе).