В РФ увеличат до миллиона семейный налоговый вычет за долгосрочные сбережения

В России планируется новая мера поддержки семьи и детства, а именно — повышение налогового вычета с долгосрочных сбережений. Согласно поправкам Минфина РФ в Налоговый кодекс, семьи с детьми, имеющие подобные накопления, смогут получать до миллиона рублей в качестве одного только вычета.
«Размер налогового вычета по продуктам долгосрочных сбережений на семью с детьми увеличится до 1 млн рублей. Такие поправки к проекту закона о внесении изменений в Налоговый кодекс разработаны Минфином России и внесены на рассмотрение правительства РФ», — говорится на сайте ведомства.
Сейчас единый налоговый вычет на долгосрочные сбережения составляет максимум 400 тыс. рублей, а с принятием поправок он составит 500 тыс. рублей на каждого родителя в случае, если превышение связано с взносами в пользу их детей. То есть максимальный вычет на семью — миллион рублей. Возраст ребёнка при этом не должен будет превышать 18 лет (или 24 года, если он учится на очном отделении в вузе).
Ранее KP.RU сообщил, что в Госдуме предложили внедрить систему льгот при оплате ЖКХ в России для многодетных семей.