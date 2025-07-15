Россиянам назвали способ отличить переспелый арбуз

Выбор хорошего арбуза — не самая простая задача. По словам фермера Степана Лесничина, определить спелость арбуза можно, похлопав по нему. Если звук глухой, ягода переспела и может быть невкусной или даже вредной. Звонкий звук указывает на спелый или недоспелый плод, но точнее это не определить. Этим он поделился в беседе с NEWS.ru.
Лесничин также отметил, что сухой хвостик арбуза не всегда говорит о его свежести. Такой признак может означать, что ягоду сорвали несколько дней назад, или она уже долго лежит на прилавке, что ухудшает ее качество. Эксперт рекомендует покупать арбузы у проверенных производителей, лучше в крупных магазинах.
Экономист Дмитрий Морковкин предупредил, что некоторые фермеры в России используют слишком много удобрений, чтобы ускорить рост арбузов. Это делает ранние ягоды потенциально опасными для здоровья. По его словам, безопасные арбузы появляются в продаже только в конце июля или начале августа.