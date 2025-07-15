Россиянам назвали способ отличить переспелый арбуз

Лесничин также отметил, что сухой хвостик арбуза не всегда говорит о его свежести. Такой признак может означать, что ягоду сорвали несколько дней назад, или она уже долго лежит на прилавке, что ухудшает ее качество. Эксперт рекомендует покупать арбузы у проверенных производителей, лучше в крупных магазинах.