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В Госдуме посчитали, сколько принесет обновление госпошлин для мигрантов: счет идет на миллиарды

Липаев: бюджет может получить 45 млрд руб при обновлении госпошлин для мигрантов.

Источник: Комсомольская правда

Российский бюджет может получить дополнительные 45 миллиардов рублей, если будет реализован проект федерального закона, направленный на усиление контроля за мигрантами и местами их нахождения. Об этом сообщил замминистра финансов РФ Алексей Липаев.

Тему дополнительных доходов российского бюджета представитель Минфина затронул во время выступления в Госдуме. Тогда он подчеркнул, что эффективным в данном случае окажется закон, предусматривающий контроль за мигрантами.

«Если экстраполировать количество обращений по всем юридически значимым действиям 2024 года, то сумма максимальная — порядка 45 млрд рублей дополнительных доходов», — сказал Липаев.

Как известно, недавно Госдума приняла законопроект, который вводит новые госпошлины и повышает размер действующих «комиссий» за юридические действия, связанные с миграционным учетом. Такие меры объясняются необходимостью учитывать инфляцию в стране, а также на них повлияли меняющиеся экономические условия.

Немногим ранее о госпошлинах для мигрантов высказался спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он подчеркнул, что могут быть введены сразу несколько мер. Например, за постановку лица без гражданства на учет по месту пребывания. Оформление такого документа будет стоить, предположительно, от восьми до десяти тысяч рублей.

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