В Белизе найдена гробница первого правителя древнего города майя Караколя

В Белизе обнаружена царская гробница правителя древнего майанского города. Об этом пишет Smithsonian Magazine.
Супружеская пара археологов Арлен и Диана Чейз из Университета Хьюстона нашли в дневнем городе Караколь гробницу его первого известного правителя — Те Каб Чаака, который основал царскую династию в 331 году н. э.
Чейзы занимались раскопками в Караколе более 40 лет. В этом году они решили установить связь между Караколем и Теотиуаканом — древним городом майя на территории современной Мексики.
«Нам сразу стало ясно, что мы нашли что-то важное, когда увидели погребальную камеру. Особое внимание специалистов привлекло большое количество киновари — красного минерала, которым обычно покрывали захоронения высокопоставленных особ», — рассказал Арлен Чейз.
В гробнице было найдено множество сокровищ. Археологов особенно удивила уникальная мозаичная погребальная маска. Кроме этого, были обнаружены 3 пары нефритовых серег, костяные трубки с резьбой, сосуд, на котором нарисован бог торговли Эк Чуах и посуда с изображением животных: колибри, обезьяны и совы.
Ранее стало известно, что археологи нашли надпись для верующих перед входом в древнюю христианскую церковь в турецком Олимпосе.