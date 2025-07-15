В Белизе найдена гробница первого правителя древнего города майя Караколя

В гробнице было найдено множество сокровищ. Археологов особенно удивила уникальная мозаичная погребальная маска. Кроме этого, были обнаружены 3 пары нефритовых серег, костяные трубки с резьбой, сосуд, на котором нарисован бог торговли Эк Чуах и посуда с изображением животных: колибри, обезьяны и совы.