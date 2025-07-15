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Врач Мясников заявил, что каждый вечер в течение 50 лет пьет виски и ром

Доктор признался, что прекрасно себя чувствует.

Источник: Аргументы и факты

Врач и ведущий телепередачи «О самом главном» Александр Мясников рассказал, что каждый вечер в течение 50 лет пьет алкоголь.

«Вечером употребляю алкоголь Я обязательно выпиваю одну-две рюмки виски или рома, так на протяжении последних 50 лет», — рассказал эксперт в своем.

Мясников заявил, что «никого не уговаривает» и «ни на что не намекает».

«Если я 50 лет прекрасно себя чувствую и здоров как бык, то наверно для себя я все делаю правильно», — отметил врач.

Он также рассказал, что иногда пьет пиво, но в последнее время намного реже, так как пристрастился к комбучи (чайному грибу).

Ранее Мясников рассказал, как поддерживать вес без подсчета калорий.