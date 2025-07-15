Был бы врач, а статья найдется: за что сейчас сажают медиков в России

В открытом доступе есть несколько десятков дел за 2025 год, где апелляционные и кассационные суды писали: «Указанные действия N. квалифицированы по 238-й УК РФ. Однако Федеральным законом от 28 декабря 2024 года № 514 “О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации” ст. 238 УК РФ дополнена примечанием, в соответствии с которым действие ст. 238 УК РФ не распространяется на случаи оказания медицинскими работниками медицинской помощи». В судебных решениях можно встретить такую формулировку: «Совершенное N. деяние в настоящее время декриминализировано в связи с изданием закона, устраняющего преступность и наказуемость деяния. Прекращение уголовного дела влечет за собой одновременно прекращение уголовного преследования». Одно из ярких последних дел — освобождение от ответственности четырех московских врачей (три акушера-гинеколога и неонатолог) ГКБ им. Виноградова. Этой истории почти 7 лет, так что стоит ее напомнить. Осенью 2018 года в роддоме погиб ребенок. Спустя почти три года, в 2021-м, врачей обвинили в том, то они выбрали неправильную тактику ведения родов (не сделали кесарево сечение). Так вот только на днях Гагаринский суд уголовное дело прекратил, сославшись на декриминализацию.