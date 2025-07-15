Ученые экспедиции АПУ измерят сезонно-талый слой в Русской Гавани на Новой Земле

«Вечером 15 июля у нас первая высадка, она проходит в Русской Гавани. Впервые в этом регионе сотрудник Арктического и Антарктического НИИ проведет исследование, чтобы измерить залегание сезонно-талого слоя. Эти исследования очень важны для государственной системы мониторинга многолетней мерзлоты. Они позволят понять, насколько репрезентативны те данные, которые получаются с помощью скважин, которые сегодня есть в Малых Кармакулах на Новой Земле и на острове Хейса на Земле Франца-Иосифа. В нескольких точках будет такое исследование проведено», — сказал Сабуров.