Проект «дети»: почему россияне женятся и рожают первенца только к 30 годам

Сократить срок обучения в школе до десяти лет предложили в Общественной палате РФ. И вдобавок «срезать» специалитет до пятилетки максимум. Все для того, чтобы молодые люди начинали «думать о детях» раньше, чем к 27 годам. Ведь «не рожают рано» именно из-за учебы. Хотя в экспертном сообществе некоторые считают, что и одиннадцатилетки мало. А упорные разговоры о рождаемости за счет учебы влекут социальное напряжение.
Идею о сокращении времени обучения в школе и вузах ради «двух лет свободы» высказал председатель комиссии Общественной палаты (ОП) по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко. Авторы инициативы считают, что россияне заводят ребенка-первенца только к 27 годам «из-за продолжительного учебного процесса».
«Можно без потери качества сократить учебный процесс до 15 лет: десять лет в школе и пять — специалитет», — предлагает представитель профильного комитета ОП. Мол, отучится специалист раньше на два года — и сразу использует их по назначению, для образования семьи.
С другой стороны, некоторые эксперты и представители педагогического сообщества настаивают, что у нас в школе учатся даже мало. В развитых странах 12−13 лет в школе — норма (а есть и 14−15). Объем знаний растет, цифровизация наступает, как и межпредметность, и мягкие навыки. Даже сама трехступенчатая система обучения (начальная школа, средняя и старшая) кажется устаревшей.
Будущее за предучебой, когда в возрасте 5−6 лет через игровое обучение ребенок готовится к урокам (Франция, Нидерланды). Или за школьным профессиональным образованием, как в Норвегии (у нас к этому ближе СПО, колледжи). За академическими классами в старшей школе, которые выглядят как первый курс университета (США, Германия, Канада и др.). В Германии, кстати, в нулевых проводили эксперимент, пытаясь из экономии сократить срок обучения в школе на год (с 13 лет до 12). И быстро передумали, поскольку мониторинг качества образования выявил снижение результатов по математике.
Впрочем, у нас своя образовательная система, свои корни и традиции. В дореволюционных гимназиях учились 7−8 лет, но и поступали туда 8−9-летними, получив начальное домашнее образование. Еще раньше дворянские отпрыски шли в корпуса и лицеи в 11−12 лет, после уроков от мосье и бонн. Сегодня физиологи указывают этот возраст как рубежный для формирования второго блока мозга, отвечающего за речь, прием, переработку и хранение информации.
Начало дискуссия о «возвращении десятилетки» получила в сентябре 2024 года, когда помпрезидента (и редактор новой линейки единых учебников истории в школе) Владимир Мединский предложил сократить время обучения в школе на один год. Правда, под эгидой «более ранней профориентации». Мысль о том, как бы спрессовать время в школе, прокомментировал даже Дмитрий Песков: «это, скорее, экспертная дискуссия», где у каждого своя точка зрения.
И — снова об ускорении обучения. Как пример интенсификации педкомитета ОП привел ускорение начального школьного образования, проект которого разработан в московской гимназии имени Ломоносова. Вкратце это 3 года в начальной школе вместо 4, в них укладывается школьная программа.
— Я знаю, что это был проект 2021 года, с «интенсивной началкой», — комментирует преподаватель, методист Анастасия Гордеева. — Программу года два обкатывали в Перми, в Подмосковье и где-то еще. Прозвали «программой для вундеркиндов». Что, наверное, говорит само за себя. В гимназиях, где существует отбор, это будет хорошо. Но если брать обычные школы, где ученики разные, с разной подготовкой и из разных семей, то боюсь, кто-то чего-то недополучит. Там даже в методике сказано, что родители, учителя «должны быть вовлечены». А реальность, как мы знаем, другая.
В каждом классе если не мигранты, то инклюзия. Есть дети, которые слегка «не догоняют»: рассеянное внимание, гиперактивность, инфантилизм. Им и четырех лет иногда мало. Школа — это же не только про учебу, но и про социализацию. И про воспитание — эту функцию нам в образование вернули.
Впрочем, формат сокращенного, ускоренного обучения имеет и сторонников. Если ребенок пришел в школу уже подготовленным и быстро освоился с учебой — почему нет, можно лишний год в школе не засиживаться. Но это — локальная история. Или вовсе нишевая, когда из детей намеренно растят вундеркиндов. Обычно это либо семейное обучение, либо индивидуальная программа в школе, когда ученик с «суперспособностями» скачет через классы.
Недавно академик РАО, директор «Школы возможностей» Евгений Ямбург опять усомнился в допустимости эксперимента Тепляковых, которые сами учат детей. Вслед за первопроходцем Алисой дети один за другим сдают ЕГЭ и поступают в вузы в возрасте 8−9 лет. «Реальное преступление» или «издевательство над детьми»: многие в Сети сошлись на том, что в отношении «метода по-тепляковски» это еще мягко сказано.
Впрочем, не только школу предлагают сократить. Но и ограничиться 5 годами специалитета (когда в президентском указе уровень специалитета указан как 4−6 лет подготовки). Шестилетнее обучение вместе с практиками необходимо медикам, архитекторам, «фундаментальным наукам», инженерам в области химтехнологий, энергетики, электротехники и др.
Также в ОП считают, что демографии помогут комплексные меры, такие как переход на вечернее и заочное обучение для молодых родителей, бесплатная магистратура для семейных, снижение налоговой ставки для молодых родителей в законном браке, льготные и доступные программы арендного жилья.
— Мне кажется, что при обсуждении сокращения сроков на образование нужно обязательно учитывать, как это воспринимает общество, — говорит социальный психолог Валерий Раушинский. — В основном как наступление на свои права и выпячивание неравенства: «хорошее образование для богатых». Большинство взрослых выросли в советское или постсоветское время, в парадигме декларируемого социального равенства. Любое урезание всеобщего и доступного образования воспринимается как «не хотят учить наших детей» и др. Это вызывает у людей довольно сильное раздражение.
Ну кроме того опросы показывают, что главная причина позднего вступления в брак и появления первого ребенка в возрасте ближе к 30 или позже — вовсе не длительная учеба. Карьера, приобретение жилья, «подушка на декрет» как приметы современности — их ставят на первое место, когда спрашивают о детях. Молодые смотрят на семью как на проект, к которому надо серьезно готовиться.