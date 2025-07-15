Проект «дети»: почему россияне женятся и рожают первенца только к 30 годам

— Я знаю, что это был проект 2021 года, с «интенсивной началкой», — комментирует преподаватель, методист Анастасия Гордеева. — Программу года два обкатывали в Перми, в Подмосковье и где-то еще. Прозвали «программой для вундеркиндов». Что, наверное, говорит само за себя. В гимназиях, где существует отбор, это будет хорошо. Но если брать обычные школы, где ученики разные, с разной подготовкой и из разных семей, то боюсь, кто-то чего-то недополучит. Там даже в методике сказано, что родители, учителя «должны быть вовлечены». А реальность, как мы знаем, другая.