Народные приметы на 16 июля 2025 года: что нельзя делать в Маков день

Какой сегодня день по народному календарю.
16 июля по народному календарю — Мокий и Демид, или Мокий Мокрый. День получил своё название из-за наблюдений за природой: часто на него приходились дожди, грозы и перемены погоды. Святой Мокий, которого вспоминают в этот день, в народе считался «дождевым заступником» — с молитвами к нему обращались во время засухи, прося о влаге для полей.
Погода на Мокия нередко определяла, каким будет оставшееся лето и даже урожай. Этот день считался переходным: жара отступает, а природа начинает понемногу готовиться к осени. Люди внимательно наблюдали за небом, облаками, дождём и поведением птиц — приметы этого дня нередко сбывались.
Что делали на Руси в этот день.
Выходили в поле и молились о дожде, особенно в засушливые годы. Собирали дождевая вода для умывания и обрядов очищения — её считали целебной. Занимались огородом и сбором лекарственных трав. Прекращали сенокос при сильном дожде — считалось, что трава будет «мёртвой».Женщины пряли, вязали, шили — день подходил для спокойной домашней работы. Устраивали наблюдения за погодой: по небу и росе определяли, каким будет конец июля.
Этот день был наполнен ожиданием перемен в природе — трудились с оглядкой на небо.
Что рекомендуется делать в этот день.
Следить за погодой и делать народные наблюдения на урожай. Поливать растения, если стоит жара — помощь земле в этот день особенно важна. Собирать травы — считается, что в дождь они приобретают особую силу. Умываться дождевой водой — для очищения и здоровья. Проводить время в тишине, заниматься спокойными делами по дому. Благодарить природу за влагу, особенно после долгой засухи.
Этот день считается благоприятным для уединения, наблюдения и благодарности земле.
Чего не стоит делать 16 июля.
Не начинать важные дела и проекты — день неустойчивый, «переломный».Не спорить и не конфликтовать — из-за сильной энергетики дня ссоры могут затянуться надолго. Не оставлять открытыми окна и двери в грозу — это привлекает беду. Не стоит сушить бельё на улице в этот день — «влага унесёт удачу».Не ходить босиком по росе или мокрой траве — можно заболеть.
Придерживаясь этих запретов, старались защитить дом и себя от ненастья и неприятностей.
Приметы погоды на 16 июля.
Если с утра туман — к ясному дню. Идёт дождь с грозой — к урожайному году. Много пауков и паутины — к сухой и жаркой погоде. Если ветер резко меняется — к перемене погоды и похолоданию. Солнце садится в облака — к затяжным дождям. Гром после полудня — к ночным ливням.
На Руси говорили: «Мокий пришёл — дождь привёл». Эти наблюдения помогали крестьянам предугадать погоду и правильно организовать сельские работы.
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