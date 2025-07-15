Народные приметы на 16 июля 2025 года: что нельзя делать в Маков день

16 июля по народному календарю — Мокий и Демид, или Мокий Мокрый. День получил своё название из-за наблюдений за природой: часто на него приходились дожди, грозы и перемены погоды. Святой Мокий, которого вспоминают в этот день, в народе считался «дождевым заступником» — с молитвами к нему обращались во время засухи, прося о влаге для полей.