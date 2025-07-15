Аномальное ускорение Земли грозит сокращением летних дней в 2025 году

Аномальное увеличение скорости вращения Земли вокруг своей оси может привести к уменьшению длительности суток в текущем году. Ученые выяснили, что особенно ярко это сокращение будет заметно 22 июля и 5 августа.
По словам экспертов, планета совершает полный оборот примерно за 85 тысяч секунд или 24 часа, но в этом году несколько дней станут жертвами «временного среза» и суммарно сократятся на 1,51 миллисекунды. Специалисты предположили, что ускорение вращения Земли связано с местоположением Луны относительно планеты.
— Это не огромное изменение во вращении Земли, которое приведет к какой-то катастрофе или чему-то подобному, но это нечто примечательное. Это еще один признак того, что мы живем в очень необычное время, — передает таблоид New York Post.
Ученые выяснили, что таяние ледника Туэйтса в западной части Антарктиды приведет к подъему уровня океана, что спровоцирует необратимые последствия для всего человечества. Кроме того, эксперты Стэнфордского университета провели исследование и выяснили, что в будущем с высокой долей вероятности из-за движения тектонических плит Индия расколется пополам.