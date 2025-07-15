Борис Эйфман: планируем привезти в Минск новый балет на известный сюжет «Красной Жизели»

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Санкт-Петербургский государственный академический театр балета Бориса Эйфмана планирует привезти в Минск новый балет на известный сюжет «Красной Жизели», сообщил журналистам народный артист России, художественный руководитель театра балета Борис Эйфман перед показом спектакля «Преступление и наказание» на сцене Большого театра Беларуси в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.
Санкт-Петербургский театр балета Бориса Эйфмана привез в Минск два спектакля Дулова о сотрудничестве с театром балета Бориса Эйфмана: мы прекрасно понимаем друг друга.
«В конце августа мы покажем балет, который известен публике, — это “Красная Жизель”. Но я поставил совершенно новый балет на знакомый сюжет “Красной Жизели” об Ольге Спесивцевой», — сказал Борис Эйфман.
Художественный руководитель театра балета признался в том, что имеет некоторую особенность. Пожалуй, такого не делает ни один хореограф в мире. Борис Эйфман поставил заново шесть балетов из своего репертуара. Это известные, успешные балеты.
«Я считаю, что балеты, которые поставлены мною в XX веке, в какой-то степени уже устарели по тем возможностям, которые в нашем театре сегодня, тем технологическим возможностям, творческим возможностям, также моим возможностям. Хотя я не молодой человек, но я постоянно развиваюсь, все время обогащаю себя какими-то новыми идеями. И если смотреть мои спектакли прошлого века и нынешнего, то это совершенно новый виток развития и моего театра, и моего искусства», — пояснил Борис Эйфман.
Художественный руководитель признался, что счастлив видеть свои спектакли в совершенно новом виде, новом образе, технике, с новой эмоциональной энергией.
«Красная Жизель» — это последнее такое произведение. Я надеюсь, что мы его сможем привести в Беларусь. Получился хороший спектакль", — сказал он.
Говоря о новых постановках, Борис Эйфман рассказал, что сейчас работает над новым проектом. Однако анонсировать его еще слишком преждевременно. «Знаете, бывает, когда ты еще боишься, чтобы не сглазить. Боишься просто произнести вслух. Вдруг это все улетит и потом не вернется», — сказал он, добавив, однако, что планирует поднять очень серьезную, глубокую, трагическую тему.
Борис Эйфман также рассказал, почему на данный момент не планирует ставить балет на зарубежных сценах, в частности, в Беларуси. «Когда-то много лет назад у меня было желание отдать свои спектакли в другие театры, другим артистам. Сегодня я воздерживаюсь от этих предложений, хотя они поступают, — сказал он. — Последняя моя премьера — “Эффект Пигмалиона” в Будапеште. Все-равно я не достигаю того результата, который я получаю, работая с моими артистами, выпуская спектакли в моем театре».
Художественный руководитель считает, что будет лучше, если его спектакли зритель будет смотреть в исполнении артистов его театра. В других театрах иной язык. «Это как если бы я сейчас начал говорить с вами на иностранном языке с очень ярким русским акцентом. Всегда чувствуется что-то инородное», — заметил он.
Вместе с тем театр балета Бориса Эйфмана снимает спектакли на видео. Профессиональные фильмы показывают в кинотеатрах Москвы, даже в Нью-Йорке, Европе. «Зрители, которые не могут попасть к нам на спектакль, все-таки могут получить какое-то впечатление от наших фильмов», — сказал он. -0-