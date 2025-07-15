Борис Эйфман: планируем привезти в Минск новый балет на известный сюжет «Красной Жизели»

Борис Эйфман также рассказал, почему на данный момент не планирует ставить балет на зарубежных сценах, в частности, в Беларуси. «Когда-то много лет назад у меня было желание отдать свои спектакли в другие театры, другим артистам. Сегодня я воздерживаюсь от этих предложений, хотя они поступают, — сказал он. — Последняя моя премьера — “Эффект Пигмалиона” в Будапеште. Все-равно я не достигаю того результата, который я получаю, работая с моими артистами, выпуская спектакли в моем театре».