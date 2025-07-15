Путин поблагодарил лауреатов премии «Страну меняют люди»

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии организаторам и участникам церемонии вручения национальной премии «Страну меняют люди» поблагодарил лауреатов премии за вклад в развитие Отечества, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«Дорогие друзья! Рад приветствовать вас на торжественной церемонии вручения национальной премии “Страну меняют люди”. Сегодня мы чествуем наших сограждан — людей разных возрастов и профессий: предпринимателей и строителей, специалистов транспортного комплекса, учёных и инженеров, педагогов и врачей, представителей духовенства, добровольцев и волонтёров — тех, кто предложил и успешно реализовал значимые общественные и технологические проекты… Хотел бы искренне поблагодарить вас за смелость идей и замыслов, за упорство и настойчивость, за вклад в развитие Отечества», — говорится в телеграмме.
Президент отметил, что у новой премии точное и правильное название.
«Это действительно так, потому что устремлённость, созидательная энергия, готовность каждого человека, всех граждан своим трудом, инициативой, подвижничеством приносить благо Отчизне, делать жизнь вокруг лучше — это ключевой фактор и надёжная основа всех наших достижений и успехов», — подчеркнул Путин.
Он отметил, что у многонационального народа России есть чувство общей ответственности за судьбу Родины и фундаментальные ценности, которые объединяют россиян.
«Это прежде всего любовь и вера в Россию, солидарность, сплочённость вокруг больших, значимых целей, готовность бороться и побеждать в любых испытаниях. А это значит, что наша страна будет и дальше уверенно идти вперёд. От души поздравляю лауреатов национальной премии “Страну меняют люди” с высокой, достойной наградой. Желаю всем участникам церемонии новых свершений и всего самого доброго», — добавляется в телеграмме.