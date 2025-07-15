Путин поблагодарил лауреатов премии «Страну меняют люди»

«Дорогие друзья! Рад приветствовать вас на торжественной церемонии вручения национальной премии “Страну меняют люди”. Сегодня мы чествуем наших сограждан — людей разных возрастов и профессий: предпринимателей и строителей, специалистов транспортного комплекса, учёных и инженеров, педагогов и врачей, представителей духовенства, добровольцев и волонтёров — тех, кто предложил и успешно реализовал значимые общественные и технологические проекты… Хотел бы искренне поблагодарить вас за смелость идей и замыслов, за упорство и настойчивость, за вклад в развитие Отечества», — говорится в телеграмме.