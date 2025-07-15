Раскрыто, что грозит Вяземскому за фразу про дураков и Липецк

Напомним, ранее Вяземскому приписали слова, оскорбляющие жителей Липецка. Сам телеведущий заявил, что никогда не говорил ничего подобного. Он отметил, что сейчас можно сделать любую запись, и добавил, что к Липецкой области у него «нежнейшее отношение».