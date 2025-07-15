Раскрыто, что грозит Вяземскому за фразу про дураков и Липецк

Юрист Илья Русяев заявил, что телеведущий и профессор МГИМО Юрий Вяземский может быть оштрафован, если окажется, что он действительно произнес фразу о дураках в Липецке. Об этом пишет NEWS.ru.
Подобное высказывание, по словам эксперта, может квалифицироваться как административное правонарушение. При этом для возбуждения административного дела потребуется заявление от пострадавших граждан или прокурора, который может выступить в защиту интересов неопределенного круга лиц.
Русяев высказался скептически относительно звучавших в СМИ требований о многомиллиардных компенсациях. Он отметил, что в случае подтверждения вины возможны несколько видов ответственности, в том числе административный штраф для физического лица до 5 тысяч рублей и дисциплинарные меры по месту работы (вплоть до увольнения).
При этом ответственность предполагаемого автора высказывания будет полностью исключена, если будет установлен факт монтажа или недостоверности записи.
Напомним, ранее Вяземскому приписали слова, оскорбляющие жителей Липецка. Сам телеведущий заявил, что никогда не говорил ничего подобного. Он отметил, что сейчас можно сделать любую запись, и добавил, что к Липецкой области у него «нежнейшее отношение».