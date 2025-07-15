Перспективы сотрудничества в медицине и фармацевтике между Беларусью и Санкт-Петербургом обсудили в Минздраве

"В последние три года наше взаимодействие охватило все основные направления в сфере здравоохранения. Мы привезли в Беларусь ведущих врачей и экспертов из Санкт-Петербурга, среди них — специалисты в области онкологии, кардиохирургии (как детской, так и взрослой), кардиологии. Также присутствует главный специалист по вопросам охраны репродуктивного здоровья подростков. Нам очень интересны белорусский опыт и практики, которые могут стать ценным дополнением к имеющимся знаниям и технологиям. Можно с уверенностью сказать, что наши медики говорят на одном профессиональном языке. Базовая школа, заложенная еще в советское время, остается основой для подготовки специалистов. Белорусские коллеги не утратили этот опыт и продолжают развивать его. Особенно это заметно в таких направлениях, как высокотехнологичная.