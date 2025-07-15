Перспективы сотрудничества в медицине и фармацевтике между Беларусью и Санкт-Петербургом обсудили в Минздраве

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Министерстве здравоохранения состоялись переговоры с представителями медицинского блока официальной делегации Санкт-Петербурга. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Министр здравоохранения Александр Ходжаев, приветствуя представителей российской делегации, отметил, что сторонам есть к чему стремиться и над чем работать. «Сегодня многие аспекты, которые касаются образовательной деятельности, лечебной работы, доступности медицинской помощи для граждан двух стран — пример того, что мы дружим, понимаем друг друга. Вместе с тем есть вопросы, которые, наверное, требуют более глубокого формата взаимодействия. Например, вопросы взаимного признания сертификатов, как по лекарственным препаратам, так и по медицинским изделиям», — подчеркнул министр.
На переговорах свои предложения высказали ведущие специалисты отрасли здравоохранения и фармацевтики, руководители медицинских учреждений. Основные темы — совместные проекты модернизации систем здравоохранения, обмен опытом и внедрение инноваций.
По словам заместителя министра здравоохранения Александра Старовойтова, коллеги из Санкт-Петербурга привезли представительную делегацию, охватывающую широкий спектр меднаправлений. Так, особое значение имеет участие онколога, который возглавляет гериатрическое общество России, что позволяет затронуть вопросы медпомощи людям старшего возраста.
Обсуждаемая программа включала многие направления: от центров, дружественных подросткам и репродуктивной медицины до кардиохирургии, трансплантологии и других сфер, напрямую влияющих на продолжительность и качество жизни пациентов как в Беларуси, так и в России.
Сотрудничество между Минском и Санкт-Петербургом развивается в нескольких направлениях. Во-первых, это лечебная работа: пациенты получают возможность проходить консультации у специалистов, а сами врачи активно обмениваются опытом и знаниями. Во-вторых, большое внимание уделяется образовательному взаимодействию — белорусские и российские специалисты участвуют в программах постдипломного обмена, осваивают новые методики и технологии, чтобы внедрять их в практику на благо пациентов. Отдельным блоком стоит фармсотрудничество: белорусская фармацевтическая отрасль активно взаимодействует с предприятиями Санкт-Петербурга, включая тесное партнерство с компанией «Герофарм».
"Также мы обсудили возможность организации обмена специалистами в области послевузовского образования. Идея заключается в том, чтобы коллеги могли обмениваться знаниями и опытом, осваивать новые методы и инновационные.
подходы, а затем внедрять их в практику", — отметил заместитель министра.
Во время переговоров также обсудили тему неонатологии. В частности, уход за новорожденными с экстремально низкой массой тела. Российская сторона представила уникальный случай выхаживания младенца, родившегося весом всего 300 г.
"В последние три года наше взаимодействие охватило все основные направления в сфере здравоохранения. Мы привезли в Беларусь ведущих врачей и экспертов из Санкт-Петербурга, среди них — специалисты в области онкологии, кардиохирургии (как детской, так и взрослой), кардиологии. Также присутствует главный специалист по вопросам охраны репродуктивного здоровья подростков. Нам очень интересны белорусский опыт и практики, которые могут стать ценным дополнением к имеющимся знаниям и технологиям. Можно с уверенностью сказать, что наши медики говорят на одном профессиональном языке. Базовая школа, заложенная еще в советское время, остается основой для подготовки специалистов. Белорусские коллеги не утратили этот опыт и продолжают развивать его. Особенно это заметно в таких направлениях, как высокотехнологичная.
хирургия и трансплантология — области, которыми мы также активно занимаемся", — рассказал зампредседателя Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Алексей Терешин. -0-