Трамп заявил, что не планирует поставлять Украине дальнобойные ракеты

Американский президент Дональд Трампа во вторник, 15 июля, во время общения с журналистами заявил, что не собирается поставлять украинской армии ракеты JASSM с дальностью полета до 800 километров.
Глава государства вновь сказал, что разочаровался в своем российской коллеге Владимире Путин. Он также отметил, что военный конфликт между Москвой и Киевом — это «война» его предшественника на президентском посту Джо Байдена.
— За последние три месяца я решил много войн, но эту — еще нет. Я здесь, чтобы попытаться выбраться из этого беспорядка… Я ни на чьей стороне, я на стороне человечества… Я хочу остановить убийство тысяч людей в неделю, — передает слова Трампа Sky News.
Президент США ранее также говорил, что разочарован в российском коллеге, но пока «не закончил с ним». По словам Трампа, соглашение об урегулировании украинского конфликта было близко к подписанию четыре раза. Позже появилась информация, что глава американского государства призвал своего украинского коллегу Владимира Зеленского наносить удары по Москве и Санкт-Петербургу для усиления давления на российскую сторону.