Трамп заявил, что не планирует поставлять Украине дальнобойные ракеты

— За последние три месяца я решил много войн, но эту — еще нет. Я здесь, чтобы попытаться выбраться из этого беспорядка… Я ни на чьей стороне, я на стороне человечества… Я хочу остановить убийство тысяч людей в неделю, — передает слова Трампа Sky News.