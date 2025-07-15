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Въездную группу на Таганрогской в Ростове благоустроят к сентябрю

В Ростове на пересечении улиц Таганрогской и Малиновского установят новую стелу.

Источник: Комсомольская правда

На пересечении улиц Таганрогской и Малиновского в Ростове-на-Дону полным ходом идут работы по созданию новой въездной группы. Этот проект станет частью комплексной программы по улучшению облика донской столицы. Об этом сообщили в городской администрации.

Уже выполнены подготовительные работы: демонтирован арт-объект «Мяч» и рекламные конструкции, установлен современный остановочный комплекс, проведена санитарная обрезка зеленых насаждений и удаление аварийных деревьев.

Как сообщают в городской администрации, до сентября 2025 года на этом участке планируется завершить все работы по благоустройству и установить новую стелу.

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