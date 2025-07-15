Отключение логики: как искусственный интеллект подчиняет себе человека

При этом мы все еще не столкнулись в сколь-нибудь значимых масштабах со вполне очевидной угрозой, связанной с гипертрофированным воздействием на ИИ психологических особенностей его тренеров. При обучении разнообразие людей, с которыми человек общается даже в однородной социально-психологической среде (например, в монастыре или военном училище), как правило, в целом компенсирует психологические особенности каждого из них. При обучении ИИ складывается принципиально иная ситуация: таким обучением занимаются небольшие команды психологически схожих людей. В результате их особенности не компенсируются, а напротив, усиливаются, закрепляясь при этом в структуре ИИ. В силу специфического характера социализации значительной части специалистов в области информационных технологий эти усиливающиеся и закрепляемые в ИИ особенности могут быть деструктивными или даже маньяческими — и их проявления в работе ИИ могут быть распознаны неоправданно поздно или же не распознаны вообще.