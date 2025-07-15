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Reuters: Трамп предостерег Зеленского от ударов по Москве

Президент США Дональд Трамп во вторник, 15 июля, заявил, что лидер киевского режима Владимир Зеленский не должен направлять свое оружие на Москву.

Президент США Дональд Трамп во вторник, 15 июля, заявил, что лидер киевского режима Владимир Зеленский не должен направлять свое оружие на Москву.

— Дональд Трамп заявил во вторник, что президент Украины Владимир Зеленский не должен нападать на Москву и что президент России Владимир Путин должен согласиться на прекращение огня в течение 50 дней, иначе будут введены санкции, — передает Reuters.

Ранее СМИ сообщили, что во время телефонного разговора с Зеленским Трамп якобы призвал его наносить удары по Москве и Санкт-Петербургу для усиления давления на российскую сторону и с целью заставить ее «почувствовать боль».

Позднее представитель Белого дома Кэролайн Девитт сообщила, что американский лидер не говорил этих слов Зеленскому, отметив, что газета Financial Times, опубликовавшая материал с этой информацией, печально известна «вырыванием слов из контекста».

В тот же день глава Белого дома заявил, что не планирует поставлять украинским войскам американские ракеты JASSM с дальностью полета до 800 километров.

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