Президент США Дональд Трамп во вторник, 15 июля, заявил, что лидер киевского режима Владимир Зеленский не должен направлять свое оружие на Москву.
— Дональд Трамп заявил во вторник, что президент Украины Владимир Зеленский не должен нападать на Москву и что президент России Владимир Путин должен согласиться на прекращение огня в течение 50 дней, иначе будут введены санкции, — передает Reuters.
Ранее СМИ сообщили, что во время телефонного разговора с Зеленским Трамп якобы призвал его наносить удары по Москве и Санкт-Петербургу для усиления давления на российскую сторону и с целью заставить ее «почувствовать боль».
Позднее представитель Белого дома Кэролайн Девитт сообщила, что американский лидер не говорил этих слов Зеленскому, отметив, что газета Financial Times, опубликовавшая материал с этой информацией, печально известна «вырыванием слов из контекста».
В тот же день глава Белого дома заявил, что не планирует поставлять украинским войскам американские ракеты JASSM с дальностью полета до 800 километров.