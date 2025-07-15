Дочь Заворотнюк отреагировала на новости о пересъемке «Моей прекрасной няни»

Дочь покойной актрисы Анастасии Заворотнюк и блогерша Анна Заворотнюк на своей странице в социальной сети Instagram* рассказала о том, что готова посмотреть сериал «Няня Оксана», когда тот выйдет на малые экраны. Проект, главную роль в котором исполнит юмористка Олеся Иванченко, многим напомнил популярный ситком «Моя прекрасная няня», в котором Заворотнюк-старшая исполнила главную роль.