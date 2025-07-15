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Дочь Заворотнюк отреагировала на новости о пересъемке «Моей прекрасной няни»

Дочь покойной актрисы Анастасии Заворотнюк и блогерша Анна Заворотнюк на своей странице в социальной сети Instagram* рассказала о том, что готова посмотреть сериал «Няня Оксана», когда тот выйдет на малые экраны. Проект, главную роль в котором исполнит юмористка Олеся Иванченко, многим напомнил популярный ситком «Моя прекрасная няня», в котором Заворотнюк-старшая исполнила главную роль.

Дочь покойной актрисы Анастасии Заворотнюк и блогерша Анна Заворотнюк на своей странице в социальной сети Instagram* рассказала о том, что готова посмотреть сериал «Няня Оксана», когда тот выйдет на малые экраны. Проект, главную роль в котором исполнит юмористка Олеся Иванченко, многим напомнил популярный ситком «Моя прекрасная няня», в котором Заворотнюк-старшая исполнила главную роль.

— Это классно. Посмотрю с удовольствием, — ответила Анна Заворотнюк на вопрос об ее отношении к производству нового сериала.

Блогерша также рассказала, как относится к критике своей внешности в соцсетях. Девушка привела в качестве примера два комментария, в которых пользователи сравнивают ее с матерью.

Заворотнюк-младшая ранее сообщила, что впервые стала матерью, опубликовав видео с новорожденным ребенком в своих социальных сетях. Малыша назвали Марселем. Он родился 2 апреля, за день до дня рождения Анастасии Заворотнюк, которой в 2025 году могло исполниться 54 года.

Кроме того, телеведущая поделилась архивной фотографией матери. На ней знаменитость изображена в синей шляпе в профиль. Актриса стоит у воды и смотрит куда-то вдаль. Часть ее лица скрыта головным убором.

*Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ.